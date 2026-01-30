Φάμελλος: Η κυβέρνηση επιτέθηκε στα εργασιακά δικαιώματα

«Η κυβέρνηση τα τελευταία έξι χρόνια έχει επιτεθεί και στα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και στα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, τα οποία έχει αποδυναμώσει, για αυτό και απαιτούνται μεγάλες αλλαγές» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ και γραμματέα ΥΑΕ ΓΣΕΕ Ανδρέα Στοϊμενίδη, με τον πρόεδρο Χάρη Κυπριανίδη και με μέλη του ΔΣ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, μία μέρα μετά την επίσκεψη του στα Τρίκαλα, όπου ενημερώθηκε για το τραγικό εργατικό δυστύχημα και την απώλεια 5 εργαζόμενων μητέρων στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα.

Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε πως η κυβέρνηση «αντί να κρύβεται και να κινδυνολογεί εις βάρος των συνδικαλιστών, οφείλει να αναλάβει, έστω και καθυστερημένα, την ευθύνη για την υποχώρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας και να συμφωνήσει να υπάρξει ενίσχυση των υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους, όπως πρέπει να κάνει μια οργανωμένη Πολιτεία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις «μεγάλες ελλείψεις» που υπάρχουν στα θέματα της καταγραφής των εργατικών δυστυχημάτων, αλλά και στα κενά στελέχωσης, νομοθεσίας ασφάλειας και υγιεινής και της Επιθεώρησης Εργασίας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση που έχει αναθέσει αυτόν το σημαντικό ρόλο σε μια Ανεξάρτητη Αρχή για να διώξει τις ευθύνες από την κυβερνητική πολιτική.

«Η κυβέρνηση είναι απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει επιλέξει από την ίδρυσή του να είναι το κόμμα των ανθρώπων της εργασίας. Αυτό για μας είναι ταυτότητά μας. Και η ασφάλεια της εργασίας αφορά και τους μισθωτούς και τους αγρότες και τους επαγγελματίες και τα μπλοκάκια, όλους τους χώρους εργασίας. Και βάζουμε σήμερα μπροστά το μεγάλο ζήτημα της υγείας και ασφάλειας της εργασίας» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «η ασφάλεια της εργασίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της προόδου μιας χώρας, αλλά και της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας της επιχειρηματικότητας».

Ο κ. Στοϊμενίδης εξήγησε ότι το θλιβερό ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων για το 2025 δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, κάνοντας λόγο για ένα αποτέλεσμα το οποίο καθορίστηκε από το νομοθετικό πλαίσιο και τους τελευταίους νόμους που έχουν ψηφιστεί, τους οποίους χαρακτήρισε ως «σκληρότερους και ακόμα πιο αντεργατικούς» από τους μνημονιακούς νόμους.

Από τη μεριά του, ο κ. Κυπριανίδης ανέφερε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει αποδείξει ότι στοχεύει εναντίων των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, αντί να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Β’ Θεσσαλονίκης Γιώργος Ακριβόπουλος, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης και η συντονίστρια του τμήματος Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Μπέττυ Σκούφα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελλου:

«Το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα και η απώλεια πέντε εργαζόμενων μητέρων ανέδειξε παράλληλα με τον αβάσταχτο πόνο στην περιοχή των Τρικάλων και τις οικογένειες των θυμάτων, και το μεγάλο και ουσιαστικό ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.

Για τον λόγο αυτόν, επιλέξαμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση σήμερα εδώ στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με τον πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας, τον κ. Στοϊμενίδη, με τη φιλοξενία του κ. Κυπριανίδη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στα θέματα της καταγραφής των εργατικών δυστυχημάτων, των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής, της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και όλων των τεχνικών στοιχείων που δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας και υγείας στην εργασία, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της εργασίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της προόδου μιας χώρας, αλλά και της ανάπτυξης και βιωσιμότητας της επιχειρηματικότητας.

Στη χώρα μας απαιτείται να γίνουν σημαντικές αλλαγές, διότι η κυβέρνηση έχει επιτεθεί και στα εργασιακά δικαιώματα τα τελευταία έξι χρόνια, αλλά και στα θέματα υγείας και ασφάλειας τα οποία έχει αποδυναμώσει.

Αντί να κρύβεται από τις ευθύνες της και να κινδυνολογεί για τους εκπροσώπους των εργαζομένων και εναντίον αυτών, οφείλει να αναλάβει, έστω και καθυστερημένα, την ευθύνη για την υποχώρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας και να συμφωνήσει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, ώστε να υπάρχει ενίσχυση των υπηρεσιών όπως πρέπει να κάνει μια οργανωμένη Πολιτεία. Και όχι πετώντας το μπαλάκι σε μια Ανεξάρτητη Αρχή.

Είμαστε εδώ ως ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνολικά, πρώτα απ’ όλα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει επιλέξει από την ίδρυσή του να είναι το κόμμα των ανθρώπων της εργασίας. Εμείς θέλουμε να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της εργασίας. Αυτό για μας είναι ταυτότητα.

Και σήμερα που γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια της εργασίας, εμείς λέμε ότι κόσμος της εργασίας είναι όλοι οι εργαζόμενοι της μισθωτής εργασίας, αλλά είναι και οι εργαζόμενοι στην ύπαιθρο, είναι και οι εργαζόμενοι σε τομείς που δεν καταγράφονται τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, όπως οι εργαζόμενοι στη θάλασσα, στα λατομεία και στα μεταλλεία. Ταυτόχρονα, είναι και οι επαγγελματίες, οι οποίοι και αυτοί έχουν σοβαρούς κινδύνους σε απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και με μέσα τα οποία δεν έχουν όλους τους κανόνες ασφαλείας. Είναι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκια, είναι η ημιαπασχόληση, η ελαστική απασχόληση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ λοιπόν, εκπροσωπώντας τους ανθρώπους της εργασίας συνολικά, έρχεται και βάζει σήμερα το μεγάλο ζήτημα της υγείας και ασφάλειας της εργασίας, διακρίνοντας πλέον ξεκάθαρα στην ελληνική κοινωνία ότι η κυβέρνηση είναι απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα. Είναι απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Εμείς έχουμε επιλέξει, είμαστε μαζί με τον κόσμο της εργασίας».

