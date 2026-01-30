O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković στο Ζάγκρεμπ, όπου συνεδριάζουν σήμερα και αύριο οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία βρίσκεται στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.