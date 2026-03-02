Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν το κυβερνητικό επιτελείο σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι αναταράξεις που έχουν προκληθεί είναι πολλές όπως και τα ερωτήματα. Η ευρύτερη γειτονιά έχει πάρει «φωτιά» και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις προεκτάσεις που μπορεί να υπάρξουν. Ο χρόνος των επιχειρήσεων είναι άγνωστος, καθώς η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Η επίθεση στην Κύπρο προκάλεσε ανησυχία στο εσωτερικό, καταρχάς σχετικά με τη βάση της Σούδας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να εμφανίζεται καθησυχαστικός.

«Δεν υπάρχει κάποιος λόγος παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας ενός κλίματος φόβου στους πολίτες, λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας προφανώς βρίσκονται όλοι όσοι πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή». Η ασφάλεια είναι το μείζον θέμα σε εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές και με αυτή τη λογική πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις τόσο υπό τον πρωθυπουργό όσο και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Νίκο Δένδια ο οποίο θα αναχωρήσει για την Κύπρο.

Η χώρα βρίσκεται σε ετοιμότητα και σε επιφυλακή για τους Έλληνες που βρίσκονται στις χώρες του κόλπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας στον Ιράν και στη Μέση Ανατολή συζήτησε τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί εδάφους.

Τρίτο σημείο προσοχής αφορά τους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ με τον Βασίλη Κικίλια να δηλώνει στον ΣΚΑΪ: «Στα δέκα πλοία που βρίσκονται εντός του Περσικού βρίσκονται 85 Έλληνες ναυτικοί. Είναι περισσότεροι αν προσμετρήσεις και τα πέντε πλοία που βρίσκονται εκτός και όλα τα πλοία που είναι ελληνόκτητα, ενδεχομένως να έχουν και Έλληνες ναυτικούς. Οι εταιρείες τους επικοινωνούν μαζί μας από τον θάλαμο επιχειρήσεων».

Η τέταρτη στόχευση έχει να κάνει με την ομαλή λειτουργία της αγοράς ειδικότερα για τις τιμές των καυσίμων. Είναι γεγονός πως δεν δικαιολογείται καμία απότομη αύξηση. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η αγορά καυσίμων, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προχωρά σε άμεση και εντατική παρέμβαση, ενεργοποιώντας εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Τις εξελίξεις παρακολουθεί με προσοχή και η αντιπολίτευση που από την πρώτη στιγμή ζήτησε ενημέρωση για τις εξελίξεις. Τον Νίκο Ανδρουλάκη θα συναντήσει την Τρίτη το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο του στη Βουλή με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δηλώνει: «Ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου».

«Ακόμα και την τελευταία στιγμή ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να καλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρχει ενημέρωση και συνεννόηση για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας με επιστολή του ζήτησε την ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την κυβέρνηση με δυνατότητα τοποθέτησης και εκπροσώπων των κομμάτων.

Αυτό που κινητοποίησε την αντιπολίτευση είναι η αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο. «Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Αποκλιμάκωση τώρα. Επιστροφή στη διπλωματία», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης. «Δεν γίνεται για τα συμφέροντα άλλων, η Ελλάδα να εμπλακεί σε μία περιπέτεια όχι μόνο πολεμική, αλλά και οικονομική», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την Τετάρτη αναμένεται να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια ο πρωθυπουργός σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.



Το υπουργείο Μετανάστευσης βρίσκεται και αυτό σε επαγρύπνηση για τις ενδεχόμενες μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας, ενώ όπως υπογράμμισε ο Θάνος Πλεύρης, θα ελέγχονται διεξοδικά όλες οι αιτήσεις ασύλου Ιρανών. «Θα έπρεπε να εξετάσεις ότι ο συγκεκριμένος που έρχεται από το Ιράν πράγματι δεν έρχεται ως οικονομικός μετανάστης, αλλά τυγχάνει να είναι διωκόμενος του καθεστώτος. Αυτό το παρακολουθούμε πολύ περισσότερο τώρα», τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

