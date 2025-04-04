Φάμελλος: Η αλιεία είναι στην ταυτότητα της Ελλάδας και απαιτεί στήριξη

Συνάντηση με πολυμελή αντιπροσωπεία εκπροσώπων του Πανελλήνιου Δικτύου Συλλόγων Παράκτιας Αλιείας είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.



Στην τοποθέτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την αμέριστη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα δίκαια αιτήματα των παράκτιων αλιέων που κινητοποιούνται τις τελευταίες ημέρες σε όλη την Ελλάδα.



Όπως επεσήμανε, «η αλιεία πέρα από τομέας εργασίας είναι η ταυτότητα της πατρίδας μας. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές και οι αλιείς μας είναι μικροί και μικρομεσαίοι… Όχι όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού της Βόρειας Ευρώπης. Είναι μικροί αλιείς, οικογένειες, μεροκαματιάρηδες που εμείς θέλουμε και σαν ταυτότητα στην Ελλάδα να υπάρχουν. Γιατί μας ανησυχεί ιδιαίτερα και το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που έχει η ύπαιθρος και θέλουμε να στηρίζει η αλιεία και την περιφέρεια της χώρας. Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί αλιείς είναι σε ακριτικές περιοχές. Άρα το ενδιαφέρον μας είναι πολύπλευρο. Ξέρουμε ότι εξαιτίας αυτού του μεγέθους της αλιείας στη χώρα μας και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών, είναι πολύ δύσκολο αυτές οι πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν σε νέες τεχνολογίες και στην οικονομική και λογιστική υποστήριξη που απαιτεί πλέον το επάγγελμα».



Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο, όπως το μείζον ζήτημα του κόστους των καυσίμων, το οποίο έχει γίνει δυσβάσταχτο, το κόστος των μέσων αλιείας και γενικά η ακρίβεια, η μείωση των αλιευμάτων, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η εισβολή ξενικών ειδών και το ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών αλιείας που συνεχώς φθίνουν στην Ελλάδα.



Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ:

«Την τελευταία περίοδο οι αλιείς κινητοποιούνται σε όλη την Ελλάδα δικαίως για την ιδιαίτερα απαιτητική ρύθμιση που απαιτεί τη ζύγιση με πιστοποιημένες συσκευές όλων των αλιευμάτων, τον χωρισμό τους σε διαφορετικές συσκευασίες, σε καθημερινή βάση, και μια σειρά απαιτήσεων που αδυνατούν να καλύψουν οι αλιείς. Και εδώ θέλω να σημειώσω ότι υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να υπάρχει αδιαφάνεια και παραοικονομία. Θα έπρεπε η χώρα μας να έχει προνοήσει ώστε να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη για τους αλιείς της χώρας μας. Η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι, αλλά κάθε κανονισμός έχει τη δυνατότητα και τα περιθώρια αλλαγών και διεκδίκησης. Έστω και τώρα, κατόπιν εορτής, εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να διεκδικήσει μια ρύθμιση για τη χώρα και να διεκδικήσει κάποιες εξαιρέσεις, που να εναρμονίζονται με τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά της αλιείας στη χώρα μας. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχω συνάντηση με τον Επίτροπο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχω την ευκαιρία να του θέσω τα ζητήματα αυτά».



Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε την αναγκαιότητα να διατυπωθεί μια Κοινή Αλιευτική Πολιτική. «Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το τραπέζι της Ευρώπης να το καθορίζουν οι μεγάλες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να υπάρξει εθνική στρατηγική αλιείας και με βάση αυτά να έχουμε και τη δική μας φωνή στη διαμόρφωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Δυστυχώς, έχουμε σοβαρά ελλείμματα τα τελευταία χρόνια στη διαπραγμάτευση της χώρας στην Ευρώπη από την κυβέρνηση. Και το άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να δούμε είναι τα κίνητρα και η οικονομική ενίσχυση των αλιέων για την αντιμετώπιση της μείωσης των αλιευμάτων, των ζημιών από τα θηλαστικά, της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων των ξενικών ειδών στα θαλάσσια οικοσυστήματα», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ



Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συνάντηση συμμετείχε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Συντονιστής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σταύρος Αραχωβίτης και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Χρήστος Φωτιάδης.

