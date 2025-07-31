Φάμελλος: «Γελοιοποίηση του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ - Δεν θέλουν να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα»

Δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου, στο περιστύλιο της Βουλής, σχετικά με τη συζήτηση στην Ολομέλεια των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αγενάκη:

Είναι φανερό ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει ό,τι μπορεί για να μην συγκροτηθεί Προκαταρκτική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φοβάται τους βουλευτές του, δεν μπορεί να ελέγξει την Κοινοβουλευτική του Ομάδα και ταυτόχρονα φοβάται τις αποκαλύψεις που θα γίνουν μέσα στην Προκαταρκτική Επιτροπή.

Για τον λόγο αυτό, κυριολεκτικά ναρκοθέτησε όλη τη διαδικασία και σήμερα φτάσαμε να έχουν μείνει μόνο πέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσα και να ετοιμάζεται ένα πακέτο επιστολικών ψήφων. Παραβίασε τον κανονισμό και έχει προσβάλλει βάναυσα την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Είναι προσβολή για την Ελληνική Δημοκρατία.

Είναι γελοιοποίηση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνη για τις «γαλάζιες ακρίδες» που έκλεψαν τα λεφτά των αγροτών.

Δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και όλη η αντιπολίτευση, υπερασπιζόμενοι το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία, αποχωρήσαμε και γιατί παραβιάζεται ο κοινοβουλευτικός κανόνας αλλά και γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σέβεται τους Έλληνες πολίτες.

Είναι η καλύτερη υπηρεσία, που μπορούμε να προσφέρουμε στην Ελληνική Δημοκρατία.

