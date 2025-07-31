Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην κορύφωση της ακραίας πόλωσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα το αίτημα αναβολής της μυστικής ψηφοφορίας για τις προτάσεις Προανακριτικής εξέτασης από το ΠΑΣΟΚ, λίγο πριν στηθούν οι κάλπες στην Ολομέλεια.

«Αιτούμαστε την αναβολή της ψηφοφορίας για τον πολύ απλό, προφανή πρόδηλο λόγο ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την λήψη έγκυρης αποφάσεως μετά την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει. Γιατί δεν υπάρχει νόμιμη συγκρότηση του σώματος ελλείψει των βουλευτών της πλειοψηφίας που αυτή τη στιγμή ελάχιστοι βρίσκονται στα έδρανα που τους αναλογούν», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, υποστηρίζοντας πως η συμμετοχή στη διαδικασία με επιστολική ψήφο δεν διασφαλίζει τη μυστικότητα της διαδικασίας. Το αίτημα στήριξαν η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά, με τον Νίκο Παππά να μιλάει και εκείνος για θέμα «εγκυρότητας της διαδικασίας».

«Βλέπουμε μια συνειδητή προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ να δυναμιτίσει τη συνεδρίαση. Η ΝΔ είναι παρούσα και εκπροσωπείται. Δεν υπάρχει θέμα νόμιμης συγκρότησης της Ολομέλειας. Δεν προκύπτει από κάποιο άρθρο του Κανονισμού της Βουλής», επισήμανε ο Νότης Μηταράκης από τη ΝΔ, με τον Κωνσταντίνο Χήτα από την Ελληνική Λύση να κάνει λόγο για «βουλή τσίρκο» και τον Νίκο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ να καταγγέλλει για διάτρητη διαδικασία.

Από το προεδρείο, ο Γιώργος Γεωργαντάς, απέρριψε το αίτημα το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας πως η «απαρτία απαιτεί 75 βουλευτές, αυτή τη στιγμή, εδώ βρίσκονται τουλάχιστον 90. Η κάμερα αδιάψευστος μάρτυρας». «Ευτελισμός», φώναξε από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μάντζος με τον αντιπρόεδρο της Βουλής να κηρύσσει περαιωμένη τη συζήτηση, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε σύσσωμη από την ψηφοφορία.

«Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας και δεσμεύομαι προσωπικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα επανέλθει για να πάνε στη Δικαιοσύνη μέσω προανακριτικής επιτροπής οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, όπως περιγράφονται οι ευθύνες τους στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο περιστύλιο, καταγγέλλοντας πρωτοφανή καταστρατήγηση του Συντάγματος. «Φτάσαμε να έχουν μείνει μόνο πέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσα και να ετοιμάζεται ένα πακέτο επιστολικών ψήφων. Παραβίασε τον κανονισμό και έχει προσβάλλει βάναυσα την κοινοβουλευτική διαδικασία», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Χαρίτση να κάνει λόγο για στημένη διαδικασία. «Η διαδικασία σήμερα σε επίπεδο ψηφοφορίας είναι τελείως άκυρη», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παρά την αποχή της αντιπολίτευσης, η ψηφοφορία διεξήχθη, με βουλευτές της ΝΔ και ανεξάρτητους να ψηφίζουν με φυσική παρουσία ή με επιστολική ψήφο.

