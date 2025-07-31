Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Ψήφισαν συνολικά 83 βουλευτές.

Για τον Μάκη Βορίδη, υπέρ ψήφισαν 3, κατά 78, ένας «παρών».

Για τον Λευτέρη Αυγενάκη υπέρ ψήφισαν 5, κατά 76, ένας «παρών».

Αναλυτικά:

Απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις που είχαν κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των δύο πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Στη μυστική ψηφοφορία ψήφισαν 83 βουλευτές της ΝΔ καθώς και ανεξάρτητοι βουλευτές, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές αποχώρησαν καταγγέλλοντας ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία.

Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά και Ανεξάρτητους βουλευτές για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη συγκέντρωσε 3 θετικές ψήφους, έναντι 78 κατά και 1 παρών.

Η πρόταση που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και Ανεξάρτητοι βουλευτές που αφορούσε τον πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη συγκέντρωσε και αυτή 3 θετικές ψήφους, έναντι 78 κατά και 1 παρών.

Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά και Ανεξάρτητους βουλευτές που αφορούσε τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη συγκέντρωσε 5 θετικές ψήφους, έναντι 76 κατά και 1 παρών.

Η πρόταση που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και Ανεξάρτητοι βουλευτές που αφορούσε τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη συγκέντρωσε και αυτή 5 θετικές ψήφους, έναντι 76 κατά και 1 παρών.

Οι βουλευτές που μετείχαν στην ψηφοφορία είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν εάν ήθελαν και τις δύο προτάσεις που αφορούσαν το αυτό πρόσωπο.

Επειδή καμία από τις προτάσεις των κομμάτων για τους δύο πρώην υπουργούς δεν συγκέντρωσε τον ελάχιστο αριθμό των 151 θετικώς ψήφων, απορρίφθηκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.