Ανδρουλάκης: «Δεν αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, Θα επανέλθουμε για να ερευνηθούν οι 2 υπουργοί»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «πρωτοφανή καταστρατήγηση του Συντάγματος» - «Τέτοιες πολιτικές επιλογές προσβάλλουν τη Δημοκρατία», είπε

Δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αγενάκη:

Σήμερα γίναμε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς μεθόδευσης από τον κ. Μητσοτάκη, μιας πρωτοφανούς καταστρατήγησης του Συντάγματος.

Τα άδεια έδρανα των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια εικόνα ντροπής, που στόχο είχε να προστατευθούν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης.

Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας και δεσμεύομαι προσωπικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα επανέλθει για να πάνε στη Δικαιοσύνη μέσω προανακριτικής επιτροπής οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, όπως περιγράφονται οι ευθύνες τους στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Είναι αδιανόητο σε μια ευρωπαϊκή χώρα -μετά από τους μεγάλους αγώνες του ελληνικού λαού για μια ποιοτική Δημοκρατία- να υπάρχουν τέτοιες πολιτικές επιλογές, που προσβάλλουν τα κοινοβουλευτικά ήθη και την ίδια τη Δημοκρατία.

