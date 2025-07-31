Κοινοβουλευτικές πηγές της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζοντας τη στάση της Αντιπολίτευσης στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ- Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αγενάκη ανέφεραν:

«Η θέση της Νέας Δημοκρατίας όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρό της Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν σαφής και ξεκάθαρη. Από τη στιγμή που εγκρίθηκε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής παρέλκει η συζήτηση για την Προανακριτική. Για αυτόν το λόγο ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό κατά τη χθεσινή συζήτηση η απόσυρση των δύο προτάσεων και η υπερψήφιση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίαςγια σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Και αυτό γιατί είναι απολύτως σαφές ότι είναι η μόνη διαδικασία που μπορεί να διαφωτίσει τη σε βάθος έρευνα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλωστε, μετά από την ενδελεχή μελέτη των στοιχείων της δικογραφίας αλλά και από τη σημερινή συζήτηση, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν οι ενδείξεις που απαιτούνται για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία προβληματίστηκε για το αν πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία της ψηφοφορίας, αλλά μετά τη σημερινή παρωδία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποφάσισε ότι στην ψηφοφορία θα συμμετάσχει τελικά με τον αναγκαίο αριθμό της απαρτίας για να διασφαλιστεί η ψηφοφορία και να μπει τέλος στην απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης που δε δίστασε να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά αποχώρησαν από τη διαδικασία της ψηφοφορίας ακόμη και τα κόμματα που υπέβαλλαν τις υπό συζήτηση προτάσεις. Απόδειξη του ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι η διερεύνηση της αλήθειας αλλά ο φθηνός λαϊκισμός και η δημιουργία εντυπώσεων.

Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί πάντα ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη απέναντι σε μια αντιπολίτευση που ενδιαφέρεται μόνο για φτηνά παιχνίδια και μικροκομματικές επιδιώξεις αδιαφορώντας για την ουσία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λειτουργία της Βουλής.»

Πηγή: skai.gr

