«Σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις, μένουμε στο γεγονός ότι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, που ερευνούν την υπόθεση από την πρώτη ημέρα, συμπεραίνουν ότι δεξαμενές εύφλεκτου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία δεν υπήρξαν. Μένει ασφαλώς η τελική πιστοποίηση των βίντεο από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Εφόσον όμως επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους, τότε όλο το σενάριο περί «παράνομου φορτίου» -άρα και τα τελευταία επιχειρήματα περί «συγκάλυψης» -καταρρίπτεται με κρότο» τονίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σε μια περίοδο που πολλοί αμφισβητούν ευθέως την δικαιοσύνη, έχω διπλό χρέος να υψώσω τείχος προστασίας στους λειτουργούς της. 'Αρα και στην ίδια την δημοκρατίας μας» επισημαίνει.

Ο πρωθυπουργός εκφράζει την λύπη που κάποιοι προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Κωνσταντίνο Τασούλα «στην δική τους εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

«Η χώρα μας έχει ανάγκη από αλήθεια και σοβαρότητα. Γιατί η αμφισβήτηση των θεσμών -από τον κοινοβουλευτισμό και τη δικαιοσύνη μέχρι και τον ίδιο τον Πρόεδρο της δημοκρατίας- κρύβει κινδύνους. Καταργεί κανόνες και όρια, οδηγώντας στην κοινωνική «ζούγκλα» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Καταλογίζει στην αντιπολίτευση «τυφλή διαμαρτυρία» η οποία όπως αναφέρει «γίνεται άναρθρη κραυγή δίχως προοπτική».

«Ένας συνασπισμός τάχα «αντι-Μητσοτακικός», που κρύβει την δική τους έλλειψη προγραμμάτων και θέσεων. Ε, λοιπόν, αυτή τη στρέβλωση δεν θα την αφήσω να κλιμακωθεί. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από νέους διχασμούς, ούτε από νέες σκευωρίες. Έχει ανάγκη από σταθερότητα, ειδικά μέσα στο πρωτοφανές νέο γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο έχουμε βρεθεί» τονίζει.

Επίσης αναφέρει ότι είναι προσωπικό του στοίχημα η λειτουργία του Σιδηρόδρομου και δεσμεύεται ότι μέσα στην επόμενη διετία η Ελλάδα θα διαθέτει έναν σιδηρόδρομο αντάξιο της εποχής μας.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει: «Δεν είμαι αφελής. Πιστεύω στα «ήρεμα νερά» ακριβώς γιατί εργάζομαι ώστε αυτά να είναι και ελεύθερα νερά. Γι' αυτό και παράλληλα, η πατρίδα μας χτίζει ισχυρές συμμαχίες στο εξωτερικό. Προστατεύει τα σύνορά της. Και ενισχύει όσο ποτές την εθνική της άμυνα και τις ένοπλες δυνάμεις της. Ακολουθούμε δηλαδή μια πολιτική που κάνει την Ελλάδα όλο και πιο ισχυρή» .

Για το εάν στην κυβέρνηση υπάρχουν δύο πόλοι εξωτερικής πολιτικής, σε σχέση και με τους Meteor ο πρωθυπουργός τόνισε: «Η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι μια και εκφράζεται από εμένα και συνολικά από το ΚΥΣΕΑ».

Τέλος ο πρωθυπουργός αποκλείει κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με τα κόμματα της ακροδεξιάς και διαχωρίζοντας τα κόμματα αυτά από τους πολίτες που τα υποστηρίζουν δηλώνει: «Θα προσπαθώ συνεχώς με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε να απαντώ με χειροπιαστά έργα στα αιτήματα και τις αγωνίες αυτών των ανθρώπων».

Ολόκληρη η συνέντευξη του πρωθυπουργού

Σταύρος Παπαντωνίου: Την περασμένη Τετάρτη εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Τασούλας. Η απόφασή σας να μην προτείνετε ξανά την κ. Σακελλαροπούλου πού εδράζεται; Θα ήταν ίδια εάν δεν είχε μεσολαβήσει ο νόμος για την ισότητα στον γάμο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κα Σακελλαροπούλου θα μείνει στην Ιστορία ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την τιμούμε και είμαστε πάντα ευγνώμονες για την προσφορά της. Στη σημερινή διεθνή συγκυρία, ωστόσο, εν μέσω γεωστρατηγικών μεταβολών και πολιτικών αναταράξεων, έκρινα ότι η πατρίδα χρειάζεται Πρόεδρο με μακρά εμπειρία στα δημόσια πράγματα. Και ο Κωνσταντίνος Τασούλας είναι, αναμφίβολα, ένας πολιτικός με αυτά τα χαρακτηριστικά. Επί δεκαετίες, άλλωστε, έχει υπηρετήσει ως Δήμαρχος, ως βουλευτής και Υπουργός. Κυρίως, όμως, ως Πρόεδρος της Βουλής, εκλεγμένος για τρεις θητείες και με μεγάλες διακομματικές πλειοψηφίες.

Λυπάμαι, μάλιστα, που κάποιοι προσπάθησαν να τον εμπλέξουν στη δική τους εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών. Και δεν μιλώ μόνο για τους γνωστούς ακραίους. Γιατί είδα και τον κ. Ανδρουλάκη να μη μένει καν στη Βουλή για να ακούσει το αποτέλεσμα της τελευταίας ψηφοφορίας. Ενώ, στο μεταξύ, είχε παρασύρει το κόμμα του σε ρόλο τροφοδότη των πιο απίστευτων σεναρίων. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι η χώρα μας έχει ανάγκη από αλήθεια και σοβαρότητα. Γιατί η αμφισβήτηση των θεσμών -από τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δικαιοσύνη μέχρι και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας- κρύβει κινδύνους. Καταργεί κανόνες και όρια, οδηγώντας στην κοινωνική «ζούγκλα». Και ξέρουμε καλά ότι εκεί αδικούνται πρώτοι οι πιο αδύναμοι, καθώς επικρατεί ο νόμος του ισχυρότερου.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είμαι βέβαιος ότι ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει μία επιτυχημένη θητεία, ενώνοντας όλους τους Έλληνες και εκπέμποντας κύρος και αξιοπρέπεια για τη χώρα. Κάτι που θα επιβεβαιωθεί στα χρόνια που έρχονται.

Σταύρος Παπαντωνίου: Διατυπώνεται η κριτική ότι «παραβιάσατε» ένα έθιμο 30 ετών -της διακομματικής επιλογής Προέδρου- για να συσπειρώσετε την Κοινοβουλευτική σας Ομάδα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ας πούμε κάποτε τα πράγματα με το όνομά τους, μακριά από κατασκευασμένους μύθους. Πρόσωπα ευρύτερης εμβέλειας είχε και έχει και ο χώρος της κεντροδεξιάς. Δεν πρόκειται για προνόμιο της κεντροαριστεράς. Όπως και καμία πολιτική ομάδα δεν μπορεί να μονοπωλεί τα χαρακτηριστικά που απαιτεί το ύπατο αξίωμα. Εκείνο που αποτελεί σταθερή αναγκαιότητα είναι η κατάλληλη, κάθε φορά, υποψηφιότητα να ανταποκρίνεται στις επιταγές του εθνικού συμφέροντος και μόνο.

Αλλά αφού μιλάτε για «έθιμο», κ. Παπαντωνίου, ας θυμηθούμε τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση όταν το 1985 είχε προτείνει τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Ενώ, και πιο πρόσφατα, το 2009, ο Γιώργος Παπανδρέου, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε χρησιμοποιήσει την εκλογή του Προέδρου ως μοχλό για να προκληθούν εκλογές. Αρνήθηκε, όπως ξέρετε, τότε, την υποψηφιότητα Παπούλια με τρόπο υποκριτικό. Όμως, ξαφνικά, συμφώνησε με αυτήν λίγο μετά, όταν άλλαξε η κυβέρνηση. 'Αρα για ποια «διακομματική παράδοση» μιλάμε;

Σταύρος Παπαντωνίου: Να πάμε λίγο στην πρόσφατη συνάντησή σας με τον Πρόεδρο Macron. Τι είπατε για το θέμα των πυραύλων Μeteor;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα εν οίκω μη εν δήμω. Είχαμε μία εφ' όλης της ύλης συζήτηση από την οποία επαναβεβαιώθηκε ή άριστη σχέση στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Ας μείνουμε εδώ, καθώς καταλαβαίνετε πως τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας δεν προσφέρονται για πολλές δημόσιες συζητήσεις…

Σταύρος Παπαντωνίου: Πάντως, είδαμε την κυβέρνηση να κινείται σε διαφορετικό τόνο όσον αφορά τους Meteor. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν το Υπουργείο 'Αμυνας ήταν σε συνεννόηση με το Μαξίμου προκειμένου να προβεί σε δημόσια διαμαρτυρία προς την Γαλλίδα πρέσβειρα. Έχει η κυβέρνηση δύο «πόλους» εξωτερικής πολιτικής;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι μία και εκφράζεται από εμένα και συνολικά από το ΚΥΣΕΑ. Ο κάθε Υπουργός προφανώς αναφέρεται στα θέματα που χειρίζεται καθημερινά. Η κατεύθυνση της κυβέρνησης, ωστόσο, είναι πάντοτε ενιαία και την αποτυπώνει ο Πρωθυπουργός. Μην αναζητείτε, λοιπόν, διαφοροποιήσεις σε μία πολιτική απολύτως συνεκτική.

Σταύρος Παπαντωνίου: Στα ελληνοτουρκικά κ. Πρόεδρε. Το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως οι σχέσεις με την 'Αγκυρα έχουν επιδεινωθεί. Πού βρισκόμαστε σήμερα; Σας περνά από το μυαλό πως η τακτική των τελευταίων δύο ετών ήταν υπερβολικά αισιόδοξη ως προς τις δυνατότητες βελτίωσης των σχέσεων με την Τουρκία; Μήπως καλλιεργήθηκαν υπερβολικές προσδοκίες;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ποτέ δεν καλλιεργήσαμε προσδοκίες. Η Ελλάδα είχε ξεκάθαρη θέση από την αρχή, χωρίς ποτέ να διαπραγματευτεί τις διαχρονικά κόκκινες γραμμές μας. Τήρησε και τηρεί μία ενεργητική πολιτική με ορατά αποτελέσματα. 'Αλλωστε, τον δρόμο της ειρηνικής συνύπαρξης εμείς τον εισηγηθήκαμε. Για να προσχωρήσει σε αυτόν και η Τουρκία, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα. Τα «κεκτημένα», μάλιστα, έως τώρα ήταν πολλά και σημαντικά βήματα: από την απουσία παραβιάσεων και έντασης στο Αιγαίο μέχρι την επίσκεψη χιλιάδων τουριστών από τη γειτονική χώρα στα νησιά μας. Και από τη συνεργασία των δύο κρατών στο μέτωπο του μεταναστευτικού και της Πολιτικής Προστασίας μέχρι την ανίχνευση κοινών οικονομικών δράσεων.

Είμαι υπέρ της καλής γειτονίας με τη χώρα που συνορεύουμε και με την οποία η γεωγραφία μάς θέλει δίπλα δίπλα. Όμως δεν είμαι αφελής. Πιστεύω στα «ήρεμα νερά» ακριβώς γιατί εργάζομαι ώστε αυτά να είναι και ελεύθερα νερά. Γι' αυτό και, παράλληλα, η πατρίδα μας χτίζει ισχυρές συμμαχίες στο εξωτερικό. Προστατεύει τα σύνορά της. Και ενισχύει όσο ποτέ την εθνική της άμυνα και τις Ένοπλες Δυνάμεις της. Ακολουθούμε, δηλαδή, μία πολιτική που κάνει την Ελλάδα όλο και πιο ισχυρή.

Σταύρος Παπαντωνίου: Έχετε προτείνει τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η πρόταση στη σημερινή ΕΕ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα θυμάστε ότι και παλαιότερα είχα προτάξει πρωτοβουλίες όπως τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, που τελικώς έγινε πράξη με πολλαπλά οφέλη. Έτσι θεώρησα αναγκαίο η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει και στις διαβουλεύσεις με τους εταίρους μας για τη συγκρότηση ενός ενιαίου ταμείου για την 'Αμυνα. Για την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αλλά και για την αντιπυραυλική θωράκιση της ηπείρου μας.

Δεν σας κρύβω ότι, όταν πρωτοάνοιξα το ζήτημα, οι υποστηρικτές δεν ήταν πολλοί. Όμως επέμεινα με διαρκείς τοποθετήσεις στις Συνόδους, με αρθρογραφία μου στον διεθνή Τύπο, όπως και με επιστολή προς την πρόεδρο της ΕΕ που συνυπέγραψα τον Πολωνό ομόλογό μου Donald Tusk. Με ικανοποίηση, λοιπόν, άκουσα, μετά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου António Costa να δηλώνουν έτοιμοι να διερευνήσουν τρόπους δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή άμυνα. Μένει, βέβαια, πολύς δρόμος για να καταλήξουν αυτές οι συζητήσεις. Αλλά είναι ένας δρόμος που πλέον έχει ανοίξει. Οι δε πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις μάς επιβάλλουν να τον διαβούμε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα.

Σταύρος Παπαντωνίου: Να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ανησυχείτε από τις εξαγγελίες του Προέδρου Trump για τους δασμούς και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην ελληνική οικονομία; Μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχω πει επανειλημμένως ότι πιστεύω στην ευρωατλαντική συνεργασία. Οφείλουμε να συνεργαστούμε στους πολλούς τομείς όπου τα συμφέροντά μας συγκλίνουν και να αναζητήσουμε λύσεις. 'Αλλωστε η επιβολή δασμών δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της ΕΕ ούτε των ΗΠΑ. Η Ευρώπη, λοιπόν, θα αντιδράσει συλλογικά και ενιαία για να προστατεύσει τα συμφέροντά της όπως και όποτε αυτό χρειαστεί. Προφανώς θα υπάρξουν επιπτώσεις, μικρότερες όμως για την Ελλάδα λόγω του μικρότερου όγκου και μεριδίου των εξαγωγών της.

Μιλώντας, πάντως, για κοινές προκλήσεις, θα υπογραμμίσω ότι Ευρώπη δεν μπορεί να λείπει από το τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία. Έφτασε ο καιρός, θα έλεγα, της γεωπολιτικής της ενηλικίωσης. Και η ώρα να αναζητήσει τη δική της ιδιαίτερη θέση στον καινούργιο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών.

Σταύρος Παπαντωνίου: Πολλοί εκφράζουν αγωνία για την ελληνική οικονομία, πως εξακολουθεί να είναι εύθραυστη, δέκα χρόνια μετά την οικονομική κατάρρευση. Έχετε τέτοιο φόβο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανθεκτικότητα μιας οικονομίας κρίνεται από αντικειμενικούς δείκτες. Πρώτα, από τη δημοσιονομική της σταθερότητα. Να παράγει, δηλαδή, πλεονάσματα αντί για ελλείμματα. Δεύτερον από το κόστος δανεισμού και την επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται. Τρίτον, από το μερίδιο των εξαγωγών στο ΑΕΠ της. Τέταρτον, από το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος της. Και πέμπτον, από το μέγεθος της απασχόλησης και της ανεργίας.

Σε όλους αυτούς τους δείκτες η οικονομία μας απέδειξε τα τελευταία 5,5 χρόνια ότι μπορεί να θέτει φιλόδοξους στόχους και να τους επιτυγχάνει. Έτσι, ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα. Η ανάπτυξη προχωρεί ταχύτερα από την ευρωπαϊκή παρά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση. Δανειζόμαστε χαμηλότερα από μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη. Μειώσαμε, επίσης, το δημόσιο χρέος κατά 55 μονάδες και το ιδιωτικό κατά 27%. Παράλληλα, παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Σχεδόν το μισό ΑΕΠ μας αποτελείται, πλέον, από διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Ενώ δημιουργήσαμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας, μειώνοντας την ανεργία κατά 50%. Και πολλά ακόμη…

Διορθώσαμε, άραγε, όλες τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας μας; Όχι! Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, κυρίως, μέχρι η συλλογική αυτή πρόοδος να εκφραστεί και στο διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Ασφαλώς, έως τώρα μειώθηκαν φόροι, ενώ αυξήθηκαν σε μόνιμη βάση οι μισθοί, οι συντάξεις και η κατώτατη αμοιβή. Μόνο το 2024 ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 7,2% σε σχέση με το 2023. Πρέπει, ωστόσο, να συνεχίσουμε με στόχο τα 1.500 ευρώ στον μέσο μισθό και τα 950 ευρώ στον κατώτατο. Αλλά και η μεσαία τάξη να ανακουφιστεί περισσότερο.

Δουλειά, επίσης, πρέπει να κάνουμε στην περαιτέρω μείωση του εμπορικού μας ελλείμματος, όπου χάρη στη γρήγορη ενεργειακή μετάβαση προς τις ΑΠΕ ήδη το 2024 πετύχαμε να έχουμε εμπορικό πλεόνασμα και να είμαστε καθαρά εξαγωγικοί. Και, φυσικά, πολλή προσπάθεια απαιτείται για περισσότερες μεταρρυθμίσεις στην υγεία και την παιδεία. Στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους. Στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Στις συγκοινωνίες. Και, ασφαλώς, στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των χρήσεων γης σε όλη τη χώρα.

Όλα αυτά είναι οι προτεραιότητές μας. Σχέδια που προχωρούν ταυτόχρονα και αθόρυβα και τα οποία θα αποτυπώνονται σταδιακά σε απτά αποτελέσματα. Κάτι που ισχύει και για τα μεγάλα δημόσια έργα μέχρι το ορόσημο του 2027. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

Σταύρος Παπαντωνίου: Κύριε Πρόεδρε, να περάσουμε στο ζήτημα των Τεμπών. H κοινή γνώμη δέχεται το τελευταίο διάστημα διαρκώς αντιφατικές πληροφορίες για το θέμα του παράνομου φορτίου. Και εσείς ο ίδιος έχετε εκφράσει διαφορετικές απόψεις. Την Πέμπτη οι πραγματογνώμονες αποφάνθηκαν πως τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως δεν υπάρχει παράνομο φορτίο. Αν όμως τα πορίσματα κάνουν αναφορές για εύφλεκτο υλικό, δεν φοβάστε πως η σύγχυση θα παραμείνει και πάλι δεν θα έχουμε ασφαλές συμπέρασμα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εμείς, κ. Παπαντωνίου, δεν κάνουμε τους δικαστές, όπως κάποιοι στην αντιπολίτευση. Ειδικά δε σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις, μένουμε στο γεγονός ότι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, που ερευνούν την υπόθεση από την πρώτη μέρα, συμπεραίνουν ότι δεξαμενές εύφλεκτου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία δεν υπήρξαν. Μένει, ασφαλώς, η τελική πιστοποίηση των βίντεο από τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ. Εφόσον, όμως, επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους, τότε όλο το σενάριο περί «παράνομου φορτίου» -άρα και τα τελευταία επιχειρήματα περί «συγκάλυψης»- καταρρίπτεται με κρότο.

Η άγνοια είναι το έδαφος του λαϊκισμού. Η εμμονική καχυποψία, ο πρώτος σπόρος του. Ενώ το ψέμα, όσο αλλόκοτο και αν είναι, γίνεται το λίπασμα που τον βοηθά να ανθίσει και να γιγαντωθεί. Ένα παράσιτο, δηλαδή, το οποίο δυστυχώς πότιζαν επί μήνες πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα της δημόσιας ζωής που εκμεταλλεύονται με τον πιο χυδαίο τρόπο τον ανείπωτο πόνο των συγγενών.

Και κάτι τελευταίο: σε μια περίοδο που πολλοί αμφισβητούν ευθέως τη Δικαιοσύνη, έχω διπλό χρέος να υψώσω τείχος προστασίας στους λειτουργούς της. 'Αρα και στην ίδια τη δημοκρατία μας.

Σταύρος Παπαντωνίου: Ναι. Εκφράζεται, όμως, η απορία γιατί αυτό το αποδεικτικό υλικό εμφανίστηκε τώρα, δύο χρόνια μετά το δυστύχημα. Δεν είναι λογικό να επιτείνεται έτσι η καχυποψία για το αν λειτούργησε σωστά η πολιτεία;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να συμφωνήσουμε σε μία σκέψη: ότι τα σημαντικά αυτά οπτικά ντοκουμέντα, αν αποδειχθούν γνήσια, η πολιτεία δεν είχε κανέναν λόγο να τα δει καθυστερημένα στη δικογραφία. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η αποκάλυψή τους χαλάει τα σχέδια όσων προσπάθησαν να επιβιώσουν πολιτικά χτίζοντας ένα ολόκληρο αφήγημα πάνω σε θεωρίες συγκάλυψης. Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη είμαι βέβαιος ότι θα δώσει απάντηση σε κάθε ερώτημα, παλιό και νέο.

Σταύρος Παπαντωνίου: Φαίνεται πάντως ότι η έρευνα θα μπορούσε να είχε καταλήξει νωρίτερα, αν δεν είχαν καταστραφεί στοιχεία τις πρώτες ώρες. Η αντιπολίτευση μιλάει ακόμη για «μπάζωμα». Έχετε πλέον καθαρή εικόνα για το τι έγινε και τι δεν έγινε σωστά;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα ήθελα, για ακόμα μία φορά, να κάνω έναν απαραίτητο διαχωρισμό: είναι ένα πράγμα η αξιολόγηση κάθε επιχειρησιακού χειρισμού στο πεδίο -και ιδίως υπό το πρίσμα των αναγκών εκείνων των δραματικών ωρών- και άλλο η ανυπόστατη κατηγορία ότι τάχα έγινε «μπάζωμα». Δηλαδή ότι συνέβη κάτι που είχε στόχο τη συγκάλυψη. Ακόμη και η χρήση του απεχθούς αυτού όρου δηλώνει τις προθέσεις όσων τον επινόησαν. Αλλά να συγκαλύψει ποιος, τι, ποιον και γιατί; Αυτό, πέραν του ότι προσκρούει στην κοινή λογική, δεν προκύπτει από πουθενά. Αντίθετα, τώρα το επιχείρημα καταρρέει με πάταγο. Και, τελικά, για να είμαστε καθαροί: εγώ δεν περίμενα κανένα βίντεο για να αντικρούσω το ψέμα και τη χυδαιότητα!

Σήμερα, ακόμη και υπό το φως των νέων δεδομένων, θα επιμείνω στην επιλογή την οποία έκανα εξαρχής: να αναζητηθεί η αλήθεια, να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και το κράτος να αντιληφθεί τα κενά και τις παθογένειές του, ώστε να βελτιωθεί. Δεν θα υποταχθώ όμως στις θεωρίες συνωμοσίας, ούτε στα λαϊκιστικά συνθήματα και στην εργαλειοποίηση ενός συλλογικού δράματος. Ένα δυστύχημα που προκάλεσε εθνικό πένθος δεν πρέπει να υποβιβαστεί σε φτηνό σύνθημα και σε μοχλό κομματικών σχεδιασμών. Και σε αυτό επιμένω!

Σταύρος Παπαντωνίου: Θα αναζητηθούν ευθύνες από την Hellenic Train, στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει υπογράψει με το Δημόσιο; Σκοπεύετε να εγείρετε το θέμα και διακρατικά, όταν συναντηθείτε με την κα Meloni;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πριν και πάνω απ' όλα, οφείλουμε να περιμένουμε τις απαντήσεις της Δικαιοσύνης και τον καταμερισμό ευθυνών. Ανεξάρτητα από αυτό, όμως, σίγουρα θα πιέσω ώστε η εταιρεία να φέρει περισσότερα και καλύτερα τραίνα, στον ταχύτερο δυνατόν χρόνο. Έως το 2027 η γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι εντελώς καινούργια.

Στο μεταξύ, πάντως, πολλά βήματα έγιναν ήδη. Για παράδειγμα, η ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης, πλην του σημείου των καταστροφών του «Daniel». Η τοποθέτηση 300 καμερών σε όλο το δίκτυο και ο έλεγχος των τούνελ. Οι 120 νέες προσλήψεις στον ΟΣΕ και οι επιπλέον 140 που ετοιμάζονται. Αλλά και η αναδιάρθρωση του ενιαίου φορέα των Ελληνικών Σιδηροδρόμων. Πρέπει, ωστόσο, να γίνουν περισσότερα κι αυτό είναι και προσωπικό μου στοίχημα. Για να το πω διαφορετικά, δεσμεύομαι για ένα πράγμα: θα αναζητήσουμε τους καλύτερους για να αναλάβουν τον νέο αυτόν οργανισμό, αναμένοντας και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μέσα στην επόμενη διετία, η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει έναν σιδηρόδρομο αντάξιο της εποχής μας.

Σταύρος Παπαντωνίου: Ποιο είναι το μήνυμα που λάβατε, τελικά, εσείς από τις συγκεντρώσεις; Πώς ερμηνεύετε το κύμα της διαμαρτυρίας και πώς ανταποκρίνεστε σε αυτό;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κάθε πολίτης εκφράζει την αγωνία του ή το αίτημά του για δικαιοσύνη με τον τρόπο που επιθυμεί. Είτε συμμετέχοντας σε μία συγκέντρωση, είτε με μία ανάρτηση στο διαδίκτυο, είτε βουβά. Τα μηνύματα αυτά τα ακούω και συχνά τα συμμερίζομαι. Αρκεί, όμως, να είναι αληθινά και να εδράζονται στην πραγματικότητα. Να μένουν μακριά από κομματικές υστεροβουλίες και έξω από σχέδια προσωπικής προβολής.

Με αυτήν την έννοια, νιώθω ότι οι πολίτες ζητούν Αλήθεια και Δικαιοσύνη. Κάτι που επιδιώκει και η πολιτεία, συνδράμοντας, με κάθε τρόπο, το έργο της έρευνας και της ανάκρισης. Αντιλαμβάνομαι, όμως, και ότι η κοινή γνώμη ζητά από εμάς να τρέξουμε όσες αλλαγές χρειάζονται ώστε να μη συμβεί ξανά μία τέτοια τραγωδία. Και αυτό, ακριβώς, κάνουμε.

Σταύρος Παπαντωνίου: Εσείς, εάν δεν ήσασταν πολιτικός, θα πηγαίνατε στις διαδηλώσεις, όπως είπε Υπουργός σας;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επαναλαμβάνω: δική μας δουλειά είναι να προχωρούμε κάθε πολιτική η οποία θα απαντά θετικά στο διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας για ένα αποτελεσματικότερο κράτος. Και ακριβώς αυτό είναι και η βασική μας διαφορά με την αντιπολίτευση: εμείς διεκδικούμε να εκπροσωπούμε τη σιγουριά, το σχέδιο και το αποτέλεσμα. Ενώ εκείνη την τυφλή διαμαρτυρία. Μία διαμαρτυρία, μάλιστα, που κάποτε γίνεται άναρθρη κραυγή δίχως προοπτική. Ένας συνασπισμός τάχα «αντι-Μητσοτακικός», που κρύβει τη δική τους έλλειψη προγραμμάτων και θέσεων. Ε, λοιπόν, αυτήν τη στρέβλωση δεν θα την αφήσω να κλιμακωθεί. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από νέους διχασμούς, ούτε από νέες σκευωρίες. Έχει ανάγκη από σταθερότητα, ειδικά μέσα στο πρωτοφανές νέο γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο έχουμε βρεθεί.

Σταύρος Παπαντωνίου: Δεν θα σας ρωτήσω πότε θα κάνετε ανασχηματισμό, γιατί ξέρω ότι δεν θα πάρω απάντηση. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποια θα είναι η φιλοσοφία και το εύρος των αλλαγών όταν γίνουν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αντί να σας μιλήσω για ανασχηματισμούς, που αποτελούν το προσφιλές θέμα των παραπολιτικών στηλών, προτιμώ να σας μιλήσω για την Ελλάδα που αγωνίζομαι να αναδείξω το 2027, με τη λήξη της δεύτερης θητείας μας. Μια Ελλάδα που θα έχει βάλει τα δημόσια οικονομικά της σε τάξη και δεν θα είναι, πια, ουραγός στην Ευρώπη. Με μια οικονομία που θα παράγει πλεονάσματα και θα έχει μειώσει την αντικοινωνική φοροδιαφυγή, χρηματοδοτώντας έτσι με περισσότερους πόρους τη δημόσια υγεία, τα δημόσια σχολεία, τις μεταφορές και την άμυνα μας.

Μια Ελλάδα, επίσης, χωρίς ουρές στα επείγοντα των νοσοκομείων και ατελείωτες λίστες αναμονής στα χειρουργεία. Έναν τόπο όπου τα πανεπιστήμια θα έχουν πάψει να είναι άβατα ανομίας και θα ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Μια Ελλάδα με ποιοτικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Με ριζικά ανανεωμένο στόλο λεωφορείων, συρμών του Ηλεκτρικού και του Μετρό. Και με έναν σιδηρόδρομο που θα μεταφέρει με αξιοπιστία και ασφάλεια τους επιβάτες στον προορισμό τους.

Μια Ελλάδα, όπως είπα, με καλύτερα εισοδήματα, 1.500 ευρώ μέσο μισθό και 950 κατώτατο. Με λιγότερες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες και περισσότερη ασφάλεια στα σύνορα. Ενεργειακά αυτόνομη και παραγωγικά πιο ισχυρή. Με ένα κράτος το οποίο θα έχει ψηφιοποιήσει όλες τις υπηρεσίες του. Και στο οποίο η Δικαιοσύνη θα λειτουργεί δίκαια και γρήγορα. Έχοντας, επιτέλους, ένα ψηφιακό Κτηματολόγιο και τοπικά πολεοδομικά σχέδια σε όλη τη χώρα.

Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε είναι πολυδιάστατο και αγγίζει όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής με στόχο μια καλύτερη ζωή για τον πολίτη. Τα πρόσωπα επομένως έχουν προφανώς τη σημασία τους, με μία και μόνο προϋπόθεση: να υπηρετούν διαρκώς αυτόν το στόχο και αυτό το όραμα.

Σταύρος Παπαντωνίου: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η ΝΔ απέχει από το όριο της αυτοδυναμίας. Εάν η εικόνα αυτή παραμείνει, με ποιον θα επιδιώξετε να συνεργαστείτε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Και η πεποίθησή μου αυτή ενισχύεται και από όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η πολιτική σταθερότητα, η σοβαρότητα και το σίγουρο σχέδιο προς την οικονομική πρόοδο νομίζω ότι είναι σήμερα και θα είναι και αύριο τα καθοριστικά ζητούμενα.

Οι ίδιοι ισχυρισμοί, πάντως, ακούγονταν και πριν από τις εκλογές του 2023. Και όμως διαψεύσθηκαν από τον ελληνικό λαό. Δική μας δουλειά είναι να κάνουμε πράξη το πρόγραμμα για το οποίο εκλεγήκαμε το 2023. Και είμαι σίγουρος ότι αν φανούμε συνεπείς, τότε θα κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Σταύρος Παπαντωνίου: Στα δεξιά της ΝΔ το ποσοστό των κομμάτων έχει φτάσει σχεδόν στο 20%. Θεωρείτε πως έχετε κάνει και εσείς κάποιο λάθος και έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό; Θα κάνατε κάτι διαφορετικό;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Διαχωρίζω τα κόμματα αυτά από τους πολίτες που σκέφτονται να τα υποστηρίξουν. Όμως το λέω καθαρά: πρώτον, αποκλείω κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με τα κόμματα της ακροδεξιάς. Και δεύτερον, θα προσπαθώ συνεχώς με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε να απαντώ με χειροπιαστά έργα στα αιτήματα και στις αγωνίες αυτών των ανθρώπων.

Σταύρος Παπαντωνίου: Κύριε Πρόεδρε, η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει επίπτωση και στην εθνική οικονομία; Η κυβέρνηση έχει plan B σε αυτό το απευκταίο σενάριο που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη Σαντορίνη, αλλά όλο το τουριστικό προϊόν της χώρας;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όπως θα έχετε διαπιστώσει, το κράτος έδρασε προληπτικά με όλες τις κρίσιμες δομές του και σε απόλυτη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, που παρακολουθεί το φαινόμενο της σεισμικής ακολουθίας στη Σαντορίνη, στην Αμοργό και στα γειτονικά νησιά. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, αν και το φαινόμενο διαρκεί σε περίοδο χαμηλής κίνησης, λάβαμε ήδη μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων εκεί. Ευελπιστούμε ότι θα αποκλιμακωθεί η σεισμική δραστηριότητα, τονίζοντας και πάλι ότι τον πρώτο λόγο έχουν οι ειδικοί. Και σε κάθε περίπτωση η εμβληματική Σαντορίνη και τα γειτονικά νησιά, αν χρειαστεί, θα υποστηριχθούν εκ νέου και κατά τη νέα τουριστική περίοδο.

