ΝΔ: Αύριο η εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής

Αύριο, Δευτέρα 16 Ιουνίου, στις 18:00, θα συνεδριάσει, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα της ΠΕ.
Πηγή: skai.gr
