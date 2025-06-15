Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΝΔ: Αύριο η εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής

Θα συνεδριάσει αύριο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα της ΠΕ

ΝΔ

Αύριο, Δευτέρα 16 Ιουνίου, στις 18:00, θα συνεδριάσει, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα της ΠΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρία Συρεγγέλα ΝΔ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark