Ευθεία σύγκρουση Ανδρουλάκη – Φάμελλου στη Βουλή για το κλίμα συναίνεσης με την κυβέρνηση και την υπόθεση των παρακολουθήσεων

Άναψε για τα καλά το φιτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του αρχηγού πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη και του νεοεκλεγέντα προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου με αφορμή τη συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον πρωθυπουργό χθες στη Βουλή και το πνεύμα συναίνεσης- ή μη- που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος νωρίτερα από το βήμα είχε αφήσει αιχμές πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ξέχασε το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Ο κατήφορος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέλος. Αποκάλυψα το παρακράτος της ΝΔ, το πήγα στη δικαιοσύνη, το πήγα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και το ΣτΕ. Με πρωτοβουλία μου έβγαλε αντισυνταγματικό το νόμο της ΝΔ που βοήθησε στη συγκάλυψη. Τι απ’ όλα αυτά κάνανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να κάνετε αυτά τα δηλητηριώδη υπονοούμενα απέναντι μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Ναι κ. Ανδρουλάκη ρώτησα για το κλίμα συναίνεσης! Θα μπορούσατε να πείτε δεν υπήρχε τέτοιο κλίμα. Δεν το άκουσα! Και σας ρωτάω, ξεχάστηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών;», ανταπάντησε ο κ. Φάμελλος. «Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας για το θέμα αυτό το 2023. Το θέμα είναι αν υπάρχει κλίμα συναίνεσης ή προγραμματικής αντιπολίτευσης απέναντι στη πιο άδικη κυβέρνηση. Θέλουμε να βρούμε προοδευτικές λύσεις και θέλουμε να ξέρουμε. Είδα ακρότητα στο ύφος σας. Απολύτως εποικοδομητικό αυτό που κάνουμε. Ρωτάμε συγκεκριμένα να απαντήσετε», αντίτεινε ο κ. Φάμελλος.

