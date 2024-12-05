Αποχώρησε από τη Βουλή λόγω πόνου στη μέση ο Κ. Μητσοτάκης

Μια αιφνίδια κρίση πόνου στη μέση του, ανάγκασε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να κλείσει εσπευσμένα την ομιλία του στη Βουλή, όπου εξελίσσεται η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον κατώτατο μισθό. Τους βουλευτές που βρίσκονται αυτή την ώρα στην αίθουσα της ολομέλειας, ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Όπως προσέξατε ίσως, ο κ. Μητσοτάκης έφυγε μάλλον εσπευσμένα. Η ομιλία του ήταν προγραμματισμένη για κάτι παραπάνω από είκοσι λεπτά. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, για τους πολύ παρατηρητικούς, υπέστη μια όξυνση της κρίσης και του πόνου που έχει στη μέση τους τελευταίους μήνες, ραγδαία όξυνση και επιτάχυνε το τέλος της ομιλίας του, χωρίς να καταφέρει να το ολοκληρώσει», ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός είναι καλά. Αναπαύεται, μετά από αυτό το επεισόδιο. Το είχαμε ζήσει και πριν από λίγο καιρό, με άλλη μορφή στον κ. Κουτσούμπα, και είχαμε ανησυχήσει. Δεν είναι ανησυχητικό, ήταν μια αιφνίδια έξαρση της κρίσης που τον βασανίζει τους τελευταίους μήνες στη μέση. Έτσι εξηγείται και αυτή η κάπως εσπευσμένη λήξη της ομιλίας του, που στην πραγματικότητα, δεν ήταν λήξη, ήταν ανταπόκριση σε μια ανθρώπινη κατάσταση και του ευχόμεθα όλες και όλοι, μια ώρα αρχύτερα να ξεμπερδέψει με αυτή την περιπέτεια της μέσης του».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.