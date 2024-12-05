Νίκος Ανδρουλάκης: Μονόδρομος η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

«Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες, ώστε να επιστρέψουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο τρόπος καθορισμού του κατώτατου μισθού δεν μπορεί να γίνεται, ούτε μονομερώς από την κυβέρνηση όπως συνέβαινε ως τώρα και μάλιστα πάντα λίγο πριν τις εκλογές, ούτε αυτοματοποιημένα μέσω ενός αλγορίθμου», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη παρέμβασή του στη Βουλή, όπου συζητείται η σχετική Οδηγία της ΕΕ και η αντίστοιχη τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής .

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πρόσθεσε πως «Ο μόνος δρόμος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι η θέσπιση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ο διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και η συλλογική διαπραγμάτευση για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού αποτελούν προϋπόθεση για την ευημερία, την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση των ανισοτήτων».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει άλλο όραμα για το παραγωγικό μοντέλο και το κοινωνικό συμβόλαιο που έχει ανάγκη η χώρα, ενώ σημείωσε πώς η πρόσφατη συνάντηση που οργάνωσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τους κοινωνικούς εταίρους κατέδειξε ότι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να συζητήσουν και να συμφωνήσουν, όπως άλλωστε έκαναν και στο παρελθόν επί δεκαετίες. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επικύρωσης της κοινοτικής Οδηγίας ενσωματώνει με τρόπο φοβικό και συντηρητικό, την απαίτηση για συλλογικές διαπραγματεύσεις και «δεν υπηρετεί το πνεύμα της Οδηγίας, καθώς επιλέγει να θεσμοθετήσει έναν αλγόριθμο, ο οποίος θα καθορίζει τον κατώτατο μισθό βάσει μόνο δύο συγκεκριμένων κριτηρίων, παραγκωνίζοντας επί της ουσίας ακόμα περισσότερο τον ρόλο της συλλογικής διαπραγμάτευσης».

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής η πρόταση της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνει δύο μόνο κριτήρια της Οδηγίας κι όχι τα 4 που προτείνονται. «Ψηφίζετε λοιπόν κάτι σήμερα που μετά το 2028 θα έχει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα για τους εργαζομένους», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε πώς πρόκειται για ευχολόγιο. «Ποιος εργοδότης θα καθίσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, όταν ο αλγόριθμος θα αποφασίζει τον κατώτατο μισθό; », ανέφερε και τόνισε: «Για άλλη μια φορά, πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες».

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κλιμακώνοντας την κριτική του στη κυβέρνηση, υπογράμμισε πώς η πολιτική της οδήγησε να απογειωθούν τα κέρδη των ισχυρών παικτών της αγοράς, δεν επανέφερε όμως τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν με δίκαιο τρόπο στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου.

«Ως ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε πως είναι ζωτικής σημασίας αυτή η κοινωνική αδικία να αποκατασταθεί και για αυτό τον λόγο ερχόμαστε σήμερα να προτείνουμε εκ νέου την επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου αποκλειστικά με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή των κορυφαίων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

Σήμερα, η αναγκαιότητα υιοθέτησης της τροπολογίας αυτής, ενόψει και της υποχρέωσης της χώρας να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τη σχετική Οδηγία είναι πιο αναγκαία από κάθε άλλη φορά.

Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε αποδεδειγμένα τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους χαμηλόμισθους, την κοινωνία και την οικονομία», τόνισε.

«Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα προστατεύσει τους πολίτες, θα καταπολεμήσει τις ανισότητες και θα βάλει τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτός είναι ο άλλος δρόμος που το ΠΑΣΟΚ υπηρετεί προς όφελος της κοινωνία με τις προτάσεις του και το αξιόπιστο πρόγραμμά του», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Με αιχμηρό τρόπο ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε και τον υπαινιγμό του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου πως ξεχάστηκε το θέμα των υποκλοπών με το κλίμα συναίνεσης στη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Ο κατήφορος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέλος. Αποκάλυψα το παρακράτος, το πήγα στη Δικαιοσύνη και το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε αντισυνταγματικό το νόμο της ΝΔ που επιχείρησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο. Τι κάνατε εσείς, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να διατυπώνετε αυτά τα δηλητηριώδη υπονοούμενα; », τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

