Τσούνης: Οι σχέσεις Eλλάδας- ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ενισχύονται και με Τραμπ

Οι σχέσεις Αθήνας - Ουάσιγκτον θα συνεχίσουν να ενισχύονται και με τον νέο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ο Αμερικανός πρέσβης Γιώργος Τσούνης σε συνέντευξή του στο ERT News, ενώ αποκαλύπτει πως ο Προέδρος Μπάιντεν θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα.

«Δεν μπορώ να απαντήσω ως προς τις επιδιώξεις του Προέδρου Τραμπ μα νομίζω πως το παρελθόν είναι αρκετά ακριβής οδηγός», αναφέρει χαρακτηριστικά και τονίζει πως στην πρώτη θητεία του όσον αφορά συγκεκριμένα την Ελλάδα οι σχέσεις «είχαν ισχυροποιηθεί και βαθύνει».

Χαρακτηρίζει «εξαιρετική την επιλογή του Μαρκο Ρούμπιο ως υποψηφίου ΥΠΕΞ διότι κατανοεί πολύ καλά τα της περιοχής, όπως και τη σημασία της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή».

Ο κ. Τσούνης αναφέρει πως η θητεία του στην Αθήνα «ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου».

«Βλέπω την Ελλάδα να βγαίνει από μια μεγάλη κρίση, όχι μόνο με την οικονομία της σταθεροποιημένη αλλά και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη», σημειώνει ο Αμερικανός πρέσβης και προσθέτει πως αν πρέπει να ξεχωρίσει μία και μοναδική στιγμή της θητείας του, αυτή θα ήταν το άνοιγμα των ναυπηγείων της Ελευσίνας.

«Επενδύσαμε 125 εκατ. δολάρια στο άνοιγμα αυτών των ναυπηγείων. Οι αμερικανικές εταιρείες Onex και Cisco άνοιξαν τα ναυπηγεία της Σύρου και της Ελευσίνας. Υπήρχαν περίπου 200 υπάλληλοι με μερική κυρίως απασχόληση, που συντηρούσαν κάνα δυο πλοία ετησίως. Σήμερα, επισκευάζονται περί τα 200 πλοία ετησίως και έχουμε 1.900 εργαζόμενους, αριθμός ο οποίος θα ανέλθει στα 8.300 άτομα στα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει μόνο οικονομική ευημερία, δεν σημαίνει μόνο 2 δισ. δολάρια σε ΑΕΠ για την Ελλάδα, αλλά σημαίνει κυρίως πως οι άνθρωποι θα μπορούν να βγάλουν το ψωμί τους».

«Είδα από πρώτο χέρι τους καρπούς των προσπαθειών της πρεσβείας των ΗΠΑ, και της επένδυσής μας. δουλειά που κάναμε είχε απτά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Το βασικό όμως ήταν πως στηρίχθηκαν αρκετοί άνθρωποι».

«Ως πρέσβης των ΗΠΑ, καταλαβαίνω τι ρόλο έχω εδώ, να υπερασπίζομαι τις αρχές, τις αξίες και τα συμφέροντα των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ήμουν πολύ τυχερός διότι θήτευσα εδώ σε μια εποχή που ο αντιαμερικανισμός έχει ατονήσει σε μεγάλο βαθμό και που οι αξίες, οι αρχές και τα συμφέροντα των ΗΠΑ συμβαδίζουν με τις αξίες, τις αρχές και τα συμφέροντα της Ελλάδας».

Σημείωσε, όμως, ότι έχοντας μεγαλώσει μέσα στην ελληνοαμερικανική κοινότητα και όντας πάρα πολύ δραστήριος στα πλαίσια αυτής της κοινότητας και έχοντας περάσει τα καλοκαίρια του στο χωριό, ήξερε τη χώρα, τον ελληνικό λαό και το ελληνικό ήθος.

«Είμαι ο γιος του Δημήτρη και της Ελένης Τσούνη... από τον Πλάτανο της ορεινής Ναυπακτίας. Κι ήταν μεγάλη μου τιμή να υπηρετήσω ως πρέσβης των ΗΠΑ εδώ», τονίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Πιστεύω πως θα ήταν υπέροχο αν η παράδοση συνεχιζόταν κι η Ελλάδα γινόταν σαν την Ιρλανδία ή την Ιταλία όπου οι πρέσβεις ως επί το πλείστον προέρχονται από τη Διασπορά. Κάτι τέτοιο αντανακλά τη σταθερότητα της Ελλάδας αλλά και τη δύναμη της σχέσης μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας καθώς και την εγγύτητα των δύο χωρών».

«Έχω γνωρίσει πολλούς από τους πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ως επί το πλείστον ήταν άνθρωποι καριέρας... και γνωρίζω πολλούς πρέσβεις είτε ανθρώπους καριέρας είτε πολιτικά τοποθετημένους οι οποίοι έχουν κάνει καλή δουλειά» προσέθεσε.

«Ανυπομονώ να δω ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης μου, να βοηθήσω στον βαθμό που μπορώ ή που με χρειάζονται. Περιμένω, όμως, ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ, όποιος κι αν είναι, να έρθει σε μία χώρα η οποία κατανοεί πως οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα τον πολυτιμότερο σύμμαχό τους στην περιοχή. Δηλαδή μια παρόμοια κατάσταση με αυτή που παρέλαβα εγώ από τον προκάτοχό μου, τον πρέσβη Πάιατ, που έκανε εξαιρετική δουλειά εδώ κατά την εξαετή θητεία του. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ είναι ισχυρότεροι από ποτέ», τονίζει.

Σημειώνει πως κατά τη θητεία υπήρξε μεγάλη αύξηση του ποσοστού των Αμερικανών φοιτητών που σπουδάζουν στην Ελλάδα. «Είχαμε τρεις εκδηλώσεις ΦΑΡΟΣ και τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία αμερικανικών πανεπιστημίων που έχουν έρθει στην Ελλάδα στην ιστορία της διεθνούς εκπαίδευσης, ενώ 30 πανεπιστήμια προχώρησαν σε συνεργασίες μέσω κοινών ή διπλών πτυχίων».

Αναφέρει πως οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι σημαντικά υψηλότερες, καθώς εταιρείες όπως οι Amazon Web Services, Microsoft, Google, Μeta, Pfizer, Chubb, προχωρούν σε σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ προσέθεσε πως η συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο είναι καλύτερη από ποτέ άλλοτε.

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα είναι ουσιώδης συνεργάτης παντού και απαραίτητη στη διασφάλιση της νοτιοανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα περήφανος για τις συνεισφορές σε Πλεονάζον Αμυντικό Υλικό του στρατού των ΗΠΑ στον ελληνικό στρατό και τη συνεχιζόμενη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα αυτό».

Ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ανέφερε πως έχει μια στενή προσωπική σχέση, «διότι ο πρωθυπουργός κατανοεί ότι οι σχέσεις που βασίζονται σε αξίες και αρχές είναι και αυτές που αντέχουν».

«Δεν έχω δει ποτέ την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δρα συναλλακτικά. Τους έχω δει να δρουν μόνο βάσει αξιών και αρχών. Και αυτό, ξέρετε, αναγνωρίζεται από εμένα και την κυβέρνησή μας».

«Οι δύο χώρες μας κατανοούν πως η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν την υποχρέωση, την ιερή υποχρέωση να διαφυλάσσουν τη Δημοκρατία. Είμαι λοιπόν ευγνώμων που η τριετία μου εδώ είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων. Η συνεργασία σε όλα τα ζητήματα υπήρξε τέτοια που βοήθησε και τις δύο χώρες. Πέρα από τις κοινές αξίες έχουμε και κοινά συμφέροντα», συμπληρώνει.

Ενθαρρύνουμε Αθήνα και Άγκυρα να λύσουν τις διαφορές τους διπλωματικά

Αναφερόμενος στις συνομιλίες Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζει πως οι δύο χώρες «βρίσκουν κοινό έδαφος».

«Τουρκία και η Ελλάδα ζουν πλάι-πλάι εδώ και χιλιετίες. Θεωρώ επίσης πως καταλαβαίνουν η μία την άλλη καλύτερα από ό,τι εμείς. Προτρέπουμε και τις δύο συμμαχικές μας χώρες να επιλύσουν τις διαφορές τους διπλωματικά και ειρηνικά».

Σημειώνει δε πως δεν κατανοεί «γιατί ενοχλούνται κάποιοι με την απάντησή μου ότι ενθαρρύνουμε και τους δύο συμμάχους μας να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά και ειρηνικά μέσα. Ποια εναλλακτική υπάρχει; Αυτή είναι η προϋπόθεση κάθε σχέσης. Ο ακρογωνιαίος λίθος της διπλωματίας. Η Άγκυρα και η Αθήνα διαθέτουν εξαιρετικούς διπλωμάτες και τους ενθαρρύνουμε να εργαστούν προς διασφάλιση της ευημερίας, της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή. Αυτό είναι το συμφέρον και των δύο χωρών».

Αναφορικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επισημαίνει πως υπήρξε τεράστια αφύπνιση για την Ευρώπη.

«Πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν εξειδικευμένο στρατό. Η Ελλάδα έχει ολοκληρωμένο στρατό με πλήρεις ικανότητες. Έχουν ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις τους στη Διακήρυξη της Ουαλίας και ξοδεύουν περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ τους για τον στρατό», τονίζει.

«Θεωρώ πως χρειάζεται καλύτερος διαμοιρασμός του άχθους μεταξύ και των 32 Συμμαχικών Χωρών του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ ξοδεύουν 900 δισ. δολάρια ετησίως για τον στρατό τους. Κι έχουμε την προσδοκία, μια πολύ ρεαλιστική προσδοκία, να πράξουν και οι άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ελλάδα, καταβάλλοντας αυτό που τους αναλογεί βάσει των υποχρεώσεών τους στο ΝΑΤΟ».

Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και περιβάλλεται από τόξα αστάθειας

«Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και περιβάλλεται από τόξα αστάθειας», σημειώνει ο Αμερικανός πρέσβης. «Ως εταίροι της Ελλάδας εδώ, κατανοούμε ότι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Πρέπει να τους βοηθήσουμε με την ακτοφυλακή τους. Περιβάλλονται από καταστάσεις αστάθειας. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα του ΝΑTO, να είναι ο στρατός της Ελλάδας δυνατός και ικανός».

Σημειώνει πως η κοινή εκπαίδευση, όμως, και οι κοινές ασκήσεις που μοιραζόμαστε είναι πολύ υψηλού επιπέδου και επισημαίνει πως η Ελλάδα εκπροσωπεί τη νοτιοανατολική πτέρυγα του NATO και θα είναι η χώρα που έχει τα F-35 στην περιοχή.

«Είναι ένας έμπιστος εταίρος στην περιοχή. Οι στρατοί μας θα συνεχίσουν να χτίζουν αυτή τη σχέση, γιατί η Αμερική θέλει να είναι η Ελλάδα ισχυρή».

Ακόμη αναφέρει πως η Ελλάδα είναι από τις δέκα κορυφαίες χώρες στον κόσμο στις ανανεώσιμες πηγές και πως «δεν είναι απλώς ικανή να φροντίσει τις ενεργειακές της ανάγκες, αλλά μπορεί να είναι καθαρός εξαγωγέας εφαρμόζοντας ενεργειακή διαφοροποίηση και μετάβαση κι απεξάρτηση από τον άνθρακα».

Τονίζει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία με την Ελλάδα για την αύξηση αποθηκευτικής ικανότητας, τη διασυνδεσιμότητα των νησιών στο ηλεκτρικό δίκτυο, τη στήριξη του Ευρασιατικού διασυνδετήριου Αγωγού και την κατασκευή ενός κάθετου διαδρόμου που θα παρέχει στην Ευρώπη μια εναλλακτική για την Gazprom, κάτι προς όφελος όλων.

«Οι καλύτερες μέρες της Ελλάδας είναι μπροστά μας, το πιστεύω πραγματικά, επειδή όχι μόνο έχει ανακάμψει η οικονομία που αναπτύσσεται διαρκώς, ίσως και με τριπλάσιο ρυθμό από αυτόν της ευρωζώνης», αναφέρει και συμπληρώνει: «Νομίζω ότι έχει αποδεσμευτεί ένα οικοσύστημα επιχειρηματικότητας, που, αν συνεχιστεί, θα παράσχει απτά οφέλη στη δημιουργία μιας σύγχρονης, ζωντανής οικονομίας του 21ου αιώνα».

Τέλος, ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Πρόεδρο Μπάιντεν, σημειώνει: «Δεν ξέρω κανέναν με περισσότερη προσωπική ενσυναίσθηση από τον πρόεδρο Μπάιντεν. Ήταν τιμή μου που με επέλεξε εκείνος για πρέσβη».

«Είναι φίλος εδώ και 20 χρόνια. Είναι ένα άτομο που έφτασα να το εκτιμώ και να το νοιάζομαι. Και θεωρώ ότι υπήρξε εξαιρετικός Πρόεδρος. Τον είδα την περασμένη Παρασκευή σε δείπνο στον Λευκό Οίκο και μετά τη θητεία του ως Πρόεδρος, ανυπομονεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να περάσει λίγο χρόνο εδώ», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

