«Προτείνω στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει στο μέλλον για να μειώσει τις τραπεζικές χρεώσεις, να μη χειροκροτάτε δυνατά γιατί τρομάζετε τις αγορές και τους επενδυτές» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή.

«Καταρχάς, κ. Φάμελλε, εμείς αυτό που προτείναμε είναι πολύ συγκεκριμένο. Το 5% είναι στα 4,87 δισ. κερδών του 2023, δηλαδή 243 εκατ. ευρώ. Ανάλογο ποσό και μεγαλύτερο είναι για το 2024, άρα είναι συνολικά 500 εκατ. ευρώ. Τώρα, τα 400 εκατ. ευρώ είναι το όριο για να περιλαμβάνονται οι συστημικές μεγάλες τράπεζες σε αυτό το οποίο προσδιορίζουμε. Άρα, δεν αλλάζει το κομμάτι της φορολόγησης» είπε, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολούθως, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε «τώρα, επειδή συζητάμε έναν νόμο και η κα. Κεραμέως μας είπε ότι αυτά που προτείνουμε προσομοιάζουν σε αυτά που κάνει η Τουρκία, θέλω να της πω ότι ο κατώτατος μισθός προσδιοριζόταν κατ’ αυτόν τον τρόπο μέχρι το 2012. Ουδέποτε με Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μειώθηκε στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός. Τώρα, πώς σας ήρθε ότι αυτό που εφάρμοζε η Ελλάδα μέχρι το 2012, είναι μοντέλο Τουρκίας, πιθανόν στις συνομιλίες Γεραπετρίτη-Φιντάν να είχε μπει και το θέμα του κατώτατου μισθού. Αλλιώς δεν μπορώ πραγματικά να εξηγήσω αλλιώς το παράδειγμά σας. Λέτε ότι ο αλγόριθμος είναι η μόνη λύση. Μα, η έγκριτη «Καθημερινή», -και θα καταθέσω το άρθρο στα πρακτικά-, μιλά για αύξηση της τάξης του 2,5% εάν στις σημερινές συνθήκες λειτουργούσε ο αλγόριθμος. Δεν θα είχαμε την αύξηση που έχουμε σήμερα. Και σας το λέω απλά και δεν μου απαντάτε».

«Αλλά, βέβαια, πώς να απαντήσετε; Εσείς πιθανολογείτε ότι το 2028 δεν θα είστε σε αυτήν τη θέση για να απολογηθείτε στους εργαζομένους για αυτό που νομοθετείτε σήμερα. Εμείς, όμως, σας λέμε και σας χτυπάμε το καμπανάκι: ας υπάρχει αλγόριθμος με κάποιες παραμετρικές αλλαγές στα τέσσερα χαρακτηριστικά που λέει η κοινοτική οδηγία και να είναι εισηγητικός, αλλά τον τελικό λόγο να τον έχουν οι κοινωνικοί εταίροι που θα συμφωνούν στις διαπραγματεύσεις. Αλλιώς, ποιο είναι το κίνητρο για να υπάρχουν διαπραγματεύσεις; Κανένα κίνητρο» σημείωσε.

«Υπονομεύετε οποιαδήποτε προοπτική να φτάσουμε σε κάλυψη του 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, διότι με τη δική μας άποψη απευθείας θα πάμε πάνω από το 50%. Διότι, αν καθορίζεται με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ο κατώτατος μισθός, τότε αυξάνουμε το ποσοστό κάλυψης. Και το πιθανότερο σενάριο είναι κάποια στιγμή, μέσω ανάπτυξης και διαπραγματεύσεων των κοινωνικών εταίρων, να φτάσουμε στο ποσοστό που λέει η Κοινοτική Οδηγία. Με τη δική σας στρατηγική δεν θα φτάσουμε ποτέ στο 80%. Και ένα ακόμη ερώτημα, γιατί μιλάτε για μείωση του κατώτατου μισθού. Έπεσε ποτέ ο κατώτατος μισθός όταν υπήρχε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ακόμη και μέσα στα μνημόνια; Ποτέ δεν έπεσε όταν υπήρχε αυτή η πολιτική» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Τώρα, επειδή άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει για κρυφή ατζέντα στη φορολογία, αυτά που έχουμε ακούσει πολλές φορές, το πρόγραμμά μας από το 2023 περιλαμβάνει όσα λέμε και σήμερα, το 2024. Το πρόγραμμά μας το 2023 έλεγε για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.Δεν είναι, λέει, σύννομο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς Και πώς το κάνει η Ισπανία; Εσείς λέτε ότι απέτυχε, όχι ότι ήταν παράνομο. Πώς, λοιπόν, κάτι που έκανε η Ισπανία είναι εκτός ευρωπαϊκών κανόνων; Μείνετε στο επιχείρημα ότι απέτυχε το μέτρο. Που ούτε απέτυχε το μέτρο. Διότι, όπως είπα και στη συζήτησή μου με τον Πρωθυπουργό, προϋπήρχε ξηρασία μεγάλη στην Ισπανία. Η απόφαση της Ισπανίας για μειωμένο ΦΠΑ δεν ήταν για την κλιμάκωση του πληθωρισμού. Είναι ένα μέτρο που έγινε σε πρότερο χρόνο για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών λόγω της ξηρασίας σε προϊόντα που παρήγαγε αυτή η μεγάλη παραγωγός χώρα του πρωτογενούς τομέα» σημείωσε.

«Επίσης, ποιος έχει κρυφή ατζέντα; Αν θυμάμαι καλά, μας είχατε επιτεθεί και λέγατε ότι έχουμε διπλή ατζέντα όταν είπαμε το 5% να γίνει 10% στους άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ για τα μερίσματα. Ήταν «φοροκαταιγίδα» αυτό; Και δεν ήταν κοροϊδία και κρυφή ατζέντα ότι, χωρίς να πείτε ούτε μία κουβέντα προεκλογικά, φέρατε το οριζόντιο χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες που αξιοποιούν μεγάλοι φοροφυγάδες για να μη δεχθούν ποτέ έλεγχο; Άρα, εμείς δεν έχουμε κρυφή ατζέντα. Τα λέμε και τα γράφει το πρόγραμμά μας. Και για τον ΦΠΑ και για τα μερίσματα».

«Ως προς την αγοραστική δύναμη. Σας άκουσα προσεκτικά. Τα στοιχεία είναι πολύ συγκεκριμένα και αποκαλυπτικά. Στα κέρδη ως ποσοστό του ΑΕΠ είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη και στους μισθούς ως ποσοστό του ΑΕΠ 26οι στην Ευρώπη. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μη μιλάτε ονομαστικά. Ονομαστικά είναι αυτό που παίρνεις στο χέρι. Η ουσία είναι τι αγοράζεις με αυτό που παίρνεις στο χέρι. Διότι από αυτό που αγοράζεις με τον μισθό σου, προκύπτει ότι έχουμε τη δεύτερη μικρότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ. Δεν συμφωνείτε; Διαβάστε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Καταλήγοντας ο κ. Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι «για να κλείσω, για την τροπολογία μας. Η τροπολογία που καταθέσαμε είναι η μόνη λύση. Ο αλγόριθμος να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και να δίνει τη δυνατότητα να γίνεται η έναρξη του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Και η δεύτερη τροπολογία δεν καταλαβαίνω τι σας ενοχλεί. Υπάρχει απόφαση του ΣτΕ από το 2014 σύμφωνα με την οποία η προσφυγή στη διαιτησία δεν πρέπει να έχει ως προϋπόθεση τη συναίνεση και των δύο μερών. Άρα, μπορεί να γίνει και με τη θέληση του ενός μέρους, των εργαζομένων. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, τι παράλογο έχουν αυτές οι τροπολογίες που νομίζω ότι βελτιώνουν την κατάσταση των εργαζομένων και μισθολογικά αλλά και σε επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων. Τώρα, για τα μαθήματα περί αντιπολίτευσης στον κ. Φάμελλο, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει αξιόπιστη, προγραμματική, δυναμική και δομική αντιπολίτευση, αλλά χωρίς τοξικότητες. Επιτρέψτε μας να χαράξουμε τον δικό μας δρόμο που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει το γρηγορότερο δυνατό τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και όχι τον δικό σας δρόμο που την έκανε δυο φορές κυβέρνηση».



