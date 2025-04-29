Δημοσκόπηση Interview: Άνοδος 2 μονάδων για τη ΝΔ - 3η με πτώση η Πλεύση Ελευθερίας

Άνοδο δύο μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, ενώ το ΠΑΣΟΚ επωφελείται από την μικρή πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας και επανέρχεται ως δεύτερο κόμμα.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 29% (από 27% στην προηγούμενη δημοσκόπηση), έχοντας προβάδισμα 15,8%.

Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 13,2% (από 12,5%) και η Πλεύση Ελευθερίας 12,8% (από 14,6%) ενώ ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,9%, ΚΚΕ με 7,9%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,8%, Κίνημα Δημοκρατίας με 4,2%, Νίκη με 4%, Φωνή Λογικής με 3,9%, ΜεΡΑ25 με 3,6%, Νέα Αριστερά με 1,5% και Σπαρτιάτες με 1,2%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων αυξάνεται κατά 2,1 μονάδες (Μάρτιος: 11,1% – Απρίλιος: 13,2%), επιβεβαιώνοντας ότι η κοινωνία παραμένει σε αναζήτηση εναλλακτικής.

Στο ερώτημα αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,3%, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 11,5%, έναντι 11% της Πλεύσης. Ακολουθούν Ελληνική Λύση (8%), ΚΚΕ (7%), ΣΥΡΙΖΑ (4%), Κίνημα Δημοκρατίας (3,9%), Φωνή Λογικής (3,4%), ΜέΡΑ 25 (3,4%) και ΝΙΚΗ (3,2).

Για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,7%, αλλά ο «κανένας» τον ακολουθεί κατά πόδας με 27,3%.

Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιποι αρχηγοί βρίσκονται σε χαμηλότατα επίπεδα αποδοχής, αδυνατώντας να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια.

Συγκεκριμένα:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 9,4%

Νίκος Ανδρουλάκης: 7,7%

Κυριάκος Βελόπουλος: 6,3%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 5,2%

Δεν πείθουν τα μέτρα τους πολίτες

Παράλληλα, τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για συνταξιούχους και ενοικιαστές δεν αλλάζουν το κλίμα. Το 59% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κινούνται σε λάθος κατεύθυνση, σε αντίθεση με το 36% που τα κρίνει θετικά.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το εύρημα σύμφωνα με το οποίο, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (69%) θεωρεί ότι τα χρήματα για τις παροχές προέρχονται από την υπερφορολόγηση, και μόλις το 6% αποδίδει τα ποσά σε οικονομική ανάπτυξη. Το 21% αποδίδει τα ποσά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Το 77% των πολιτών δηλώνει ότι δεν ωφελήθηκε από κάποιο κυβερνητικό μέτρο. Μόνο το 10% λέει ότι τα μέτρα «τους έπιασαν», ενώ 13% δεν είναι ακόμη σίγουρο.

