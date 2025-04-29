Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει «πράσινο φως» στην απαξίωση της στρατιωτικής περίθαλψης

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που αφορά την υγειονομική μέριμνα των Ενόπλων Δυνάμεων άσκησε ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, επισημαίνοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τα βαθύτερα προβλήματα του συστήματος στρατιωτικής υγειονομικής μέριμνας, παρά τις επιμέρους θετικές διατάξεις του.

Όπως τόνισε, «η κυβέρνηση, αντί να λύσει τα προβλήματα που η ίδια προκάλεσε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιλέγει να τα μεταφέρει στις Ένοπλες Δυνάμεις». Ιδιαίτερα άσκησε κριτική σε τρεις βασικές επιλογές: την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών νοσοκομείων με την δυνατότητα μεγαλύτερης εμπλοκή του στρατιωτικού υγειονομικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την απουσία ουσιαστικών κινήτρων για τη στήριξη του στρατιωτικού υγειονομικού προσωπικού, την είσοδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην περίθαλψη των στρατιωτικών αλλά και των ασφαλιστικών εταιρειών στα στρατιωτικά νοσοκομεία, σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική.

«Είμαστε σαφώς, υπέρ του κοινωνικού χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των στρατιωτικών νοσοκομείων που παραμένει διακριτός σε όλες τις χώρες του δυτικού συστήματος ασφαλείας» υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί, επί της αρχής, να δώσει το πράσινο φως σε ένα σχέδιο νόμου που δεν πείθει ότι έχει διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους, το αναγκαίο προσωπικό και τα κατάλληλα κίνητρα για να υλοποιήσει όλα όσα υπόσχεται», επισημαίνοντας ότι «δεν συναινούμε στην περαιτέρω απαξίωση της στρατιωτικής περίθαλψης».

Αναφερόμενος στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της άμυνας, ο κ. Κατρίνης έκανε λόγο για «αψυχολόγητες μαζικές αποστρατείες», «αποσπασματικές εξαγγελίες αναδιάταξης στρατοπέδων» και «υποβάθμιση του ρόλου της Βουλής», αφού «οι βουλευτές ενημερώνονται με συνοπτικές παρουσιάσεις, ενώ κρίσιμες λεπτομέρειες δημοσιοποιούνται την επόμενη ημέρα».

Υπογράμμισε επίσης ότι «η ελληνική αμυντική βιομηχανία παραμένει στο περιθώριο», ενώ αναφέρθηκε στη «συστηματική υποβάθμιση της μέριμνας για το προσωπικό», κάνοντας λόγο για «μαζικό κύμα παραιτήσεων», «σημαντική μείωση του αριθμού εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές» και για τη δημιουργία Σώματος Υπαξιωματικών «με υποβαθμισμένες σπουδές και περιορισμένη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης».

Σε μια αναφορά του στην επικαιρότητα, ο κ. Κατρίνης σημείωσε ότι η κυβέρνηση «δεν έκανε τίποτα για να ενισχύσει το αίσθημα εθνικής ασφάλειας των πολιτών», τόσο σε θέματα άμυνας όσο και στην καθημερινότητα, αναφέροντας ότι «η κυβέρνηση ανακοίνωσε μόλις χθες το νομοσχέδιο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, λίγους μήνες πριν συμπληρώσει 6 χρόνια στην εξουσία και δύο χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών».



