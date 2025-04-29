Επίσκεψη Γεραπετρίτη - Παπαδοπούλου στην Κωνσταντινούπολη

Πολυήμερη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη θα πραγματοποιήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η υφυπουργός, Αλεξάνδρα Παπαδόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Μανώλη Κωστίδη, η επίσκεψη θα είναι ιδιωτική. Ο κ. Γεραπετρίτης θα μείνει στην Κωνσταντινούπολη 3 ημέρες και η κ. Παπαδοπούλου 4 μέρες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα επισκεφθούν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και θα έχουν επαφές με την ομογένεια

Τουρκικά ΜΜΕ: «Ο Γεραπετρίτης κάνει επαφές με την Τουρκία, ο Δένδιας όμως ενισχύει τον ελληνικό στρατό»

Το CNN ανέφερε: «Στις 16 Απριλίου η Ελλάδα είχε δημοσιοποιήσει τον χάρτη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που περιλαμβάνει μαξιμαλιστικούς της ισχυρισμούς. Αυτή τη φορά όμως ήρθε το κάλεσμα για διάλογο και εγκράτεια. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως επιμένουν στην προσπάθεια διατήρησης του ήρεμου κλίματος με την Τουρκία που διαρκεί εδώ και δυο χρόνια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον Χακάν Φιντάν, με στόχο τη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας και αποφυγής κρίσεων. Οι δυο υπουργοί συναντηθούν και πάλι στην άτυπη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 14-15 Μαΐου στην Αττάλεια.

Όμως η Ελλάδα συνεχίζει τις προσπάθειες της για την αύξηση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων. Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε πως την επόμενη 5ετία σχεδιάζουν τη δημιουργία σώματος εφέδρων 150.000 ατόμων. Δήλωσε πως αυτό είναι στρατηγική ανάγκη.Ο ίδιος υπονόησε την Τουρκία και δήλωσε πως η χώρα μας δέχεται απειλές, υπάρχουν αντίπαλοι και ο ένας από αυτούς υπερτερεί αριθμητικά και ανέφερε πως πρέπει να ενισχύσουν τον στρατό τους».

Ερντογάν: Το Σαββατοκύριακο θα ταξιδέψω στην «ΤΔΒΚ»

Ο Τούρκος πρόεδρος σχεδιάζει να εγκαινιάσει το νέο αυτοαποκαλούμενο «προεδρικό μέγαρο των τουρκοκυπρίων»

Ερντογάν: «Τo Σαββατοκύριακο θα βρεθούμε στην 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' για να εγκαινιάσουμε τα έργα που ολοκληρώθηκαν και να μοιραστούμε τον ενθουσιασμό των νέων μας στο φεστιβάλ τεχνολογίας 'Τeknofest'. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας, θα ανακοινώσουμε επίσης νέες επενδύσεις και νέα έργα στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας».

Ξεκάθαρη διάψευση της Άγκυρας για σενάρια περί ανοίγματος τουρκικών λιμανιών σε κυπριακά πλοία

«Οι ισχυρισμοί είναι αποκύημα φαντασίας»

Οντζιου Κετσελί, εκπρόσωπος ΥΠΕΞ Τουρκίας: «Οι ισχυρισμοί του ελληνοκυπριακού Τύπου ότι τα λιμάνια της χώρας μας θα ανοίξουν για ελληνοκυπριακά πλοία με αντάλλαγμα τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών μας στη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου από την ΕΕ είναι αποκύημα φαντασίας».

Ερντογάν: Τρυπούσαν τις βάρκες των μεταναστών στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο

«Σκοτώθηκαν μετανάστες από αδίστακτους»

Ερντογάν: «Σχεδόν κάθε μέρα, λαμβάνουμε ειδήσεις για μια συμφορά που έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ταξιδιωτών της ελπίδας. Μην ξεχνάτε ότι υπήρξαν μετανάστες που σκοτώθηκαν επειδή οι βάρκες τους τρυπήθηκαν στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Το έχουμε δει και το έχουμε βιώσει όλοι μαζί, και αυτό συντελέστηκε αδίστακτα. Περισσότεροι από 72 χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη μεταναστευτική οδό τα τελευταία 10 χρόνια. Η τύχη χιλιάδων παιδιών που διέφυγαν από τις συγκρούσεις στη Συρία και αναζήτησαν καταφύγιο στην Ευρώπη δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί».

