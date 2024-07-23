Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ο Φρέντης Μπελέρης β αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Αναφορών

Δεύτερος αντιπρόσωπος στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξελέγη ο Έλληνας ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Φρέντης Μπελέρης.

Ο κ. Μπελέρης κατέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου με τη διακομματική στήριξη των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής, αλλά και την καθοριστική συμβολή της Επικεφαλής της Ευρωομάδας της ΝΔ, κ. Ελίζας Βόζεμπεργκ.

Και οι 20 μόνιμες επιτροπές του Κοινοβουλίου, και οι τέσσερις υποεπιτροπές, πραγματοποιούν τις συστατικές τους συνεδριάσεις την Τρίτη για να εκλέξουν τους προέδρους και τους αντιπροέδρους τους.

Ένα προεδρείο επιτροπής (πρόεδρος και έως τέσσερις αντιπρόεδροι) εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών. Οι επιτροπές ασχολούνται με νομοθετικές προτάσεις, διορίζουν διαπραγματευτικές ομάδες για τη διεξαγωγή συνομιλιών με τους υπουργούς της ΕΕ, την έγκριση εκθέσεων, τη διοργάνωση ακροάσεων και τον έλεγχο άλλων οργάνων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

H Ελίζα Βόζεμπεργκ θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς έλαβε 33 ψήφους.

Η κ. Βόζεμπεργκ στην ομιλία της μετά την εκλογή της αφενός ευχαρίστησε τους συναδέλφους της, αφετέρου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ελληνικά συμφέρονται και δη στη ναυτιλία.

«Ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους μου που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, Τουρισμού και Ναυτιλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» τόνισε η ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κουντουρά αναλαμβάνει τρίτη αντιπρόεδρος στην ίδια επιτροπή με την κ. Βόζεμπεργκ.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που διανύουμε συνεχίζεται η εκλογή του προεδρείου και της σύστασης των επιτροπών, και από Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν κανονικά οι συνεδριάσεις των επιτροπών στο ΕΚ.

Ο κ. Μπελέρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την εκλογή μου ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, την οποία και πληροφορήθηκα μέσα από τις αλβανικές φυλακές.

Αποτελεί μεγάλη τιμή και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για έναν νεοεκλεγέντα Ευρωβουλευτή, αλλά και για τη χώρα μας.

Σύντομα η περιπέτεια μου τελειώνει και θα μπορέσω να εκτελέσω απερίσπαστος τα καθήκοντα που μου ανέθεσαν με τη ψήφο τους οι Έλληνες πολίτες».

