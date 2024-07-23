H Ελίζα Βόζεμπεργκ θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 33 ψήφους.

Η κ. Βόζεμπεργκ στην ομιλία της μετά την εκλογή της αφενός ευχαρίστησε τους συναδέλφους της, αφετέρου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ελληνικά συμφέρονται και δη στη ναυτιλία.

«Ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους μου που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, Τουρισμού και Ναυτιλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» τόνισε η ευρωβουλευτής της ΝΔ.

🙏🏻Ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους μου που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, Τουρισμού και Ναυτιλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



🇪🇺🇬🇷Η εν λόγω Επιτροπή είναι εξαιρετικής σημασίας για την… pic.twitter.com/jcd9p4LSY0 — Eliza Vozemberg MEP (@vozemberg) July 23, 2024

Η Έλενα Κουντουρά αναλαμβάνει τρίτη αντιπρόεδρος σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που διανύουμε συνεχίζεται η εκλογή του προεδρείου και της σύστασης των επιτροπών έτσι από Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν κανονικά οι συνεδριάσεις των επιτροπών στο ΕΚ.

Η @vozemberg εκλέχτηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού @EP_Transport του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου pic.twitter.com/GdaCLYZjge — NDEuroparl (@ND_Europarl) July 23, 2024

Πηγή: skai.gr

