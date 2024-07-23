Λογαριασμός
Η Ελίζα Βόζενμπεργκ πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

H Ελίζα Βόζεμπεργκ θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 33 ψήφους. 

Η κ. Βόζεμπεργκ στην ομιλία της μετά την εκλογή της αφενός ευχαρίστησε τους συναδέλφους της, αφετέρου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ελληνικά συμφέρονται και δη στη ναυτιλία.

«Ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους μου που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, Τουρισμού και Ναυτιλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» τόνισε η ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Η Έλενα Κουντουρά αναλαμβάνει τρίτη αντιπρόεδρος σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που διανύουμε συνεχίζεται η εκλογή του προεδρείου και της σύστασης των επιτροπών έτσι από Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν κανονικά οι συνεδριάσεις των επιτροπών στο ΕΚ.

