Ευρωεκλογές 2024: Εντείνονται οι περιοδείες του πρωθυπουργού

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το τελευταίο "σπριντ" πριν στηθούν οι κάλπες των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, τρέχει ο πρωθυπουργός και όλος ο μηχανισμός της Πειραιώς επικοινωνώντας εμφατικά τα μηνύματα τους αλλά και όσα διακυβεύονται από την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.

Οικονομία, ακρίβεια, εθνικά θέματα, δικαιοσύνη, παιδεία, και όλα τα φλέγοντα ζητήματα που συνθέτουν την καθημερινότητα του Έλληνα, είναι "μπολνταρισμένα" στις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην επαφή που έχει με τους πολίτες, περιοδεύοντας ανά την Ελλάδα.

Παράλληλα, δεν παύει να υπενθυμίζει τις "ψεύτικες υποσχέσεις" της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ- όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, και με στοιχεία και επιχειρήματα να αποδομεί, όσα αντιπροτείνουν έναντι της κυβερνητικής πολιτικής.

Από τη μια σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, υπάρχουν τα απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία συνεχίζεται αμείωτα με στόχο τη βελτίωση κάθε πτυχής της καθημερινότητας των πολιτών, και από την άλλη ανέξοδες και ανεφάρμοστες υποσχέσεις οι οποίες όμως ενέχουν τον κίνδυνο να επιστρέψουν τη χώρα σε εποχές δύσκολες και να δημιουργήσουν νέες συνθήκες μνημονίων και χρεοκοπίας.

Από την Κέρκυρα, ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε νέα επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη δεν λέει απολύτως τίποτα και συνεχίζει να πορεύεται με μια ρητορική που πλήγωσε στο παρελθόν τη χώρα. "«Αυτό που με προβληματίζει ακόμα περισσότερο είναι ότι αισθάνομαι μερικές φορές ότι ξαναζώ με μία επανάληψη ενός προεκλογικού έργου και μιας προεκλογικής ρητορικής η οποία έχει πληγώσει τη χώρα. Σε ένα μπορεί πολύ πιο λαϊφστάιλ περιτύλιγμα με άλλες πρακτικές και συνήθειες επικοινωνίας. Με δύο όμως χαρακτηριστικά που δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με την παλιά εποχή του ΣΥΡΙΖΑ το ένα είναι το ψέμα η τοξικότητα και το άλλο τοτάξιμο δεκάδων δισεκατομμυρίων που δεν υπάρχουν" σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερθείς στην οικονομία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι "η Ελλάδα έπαψε να είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ισχυρή Ελλάδα είναι το στοίχημα της ευρωκάλπης". Όπως συμπλήρωσε, τα τελευταία πέντε χρόνια αγωνιζόμαστε να κάνουμε την Ελλάδα Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής. Πράσινη Πολιτική, Ψηφιακή και Πράσινη Μετάβαση, Κοινό Ταμείο Ενίσχυσης Κρατικών Προϋπολογισμών και αντιπυραυλική ομπρέλα προστασίας στις πρώτες προτεραιότητές μας". "Πάμε δυνατά, όλοι μαζί, για μία μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις Ευρωεκλογές" συμπλήρωσε.

Αναφορικά με την ακρίβεια την οποία η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, και κάνει "το καλύτερο για την αντιμετώπισή της" όπως σχολιάζουν κυβερνητικοί παράγοντες, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι "η απάντηση είναι τελικά οι υψηλότερες συντάξεις και οι καλύτεροι μισθοί". Λόγο έκανε επίσης στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το δημογραφικό πρόβλημα, στο "στεγαστικό πρόγραμμα", στη μεταρρύθμιση στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση ψηφίζοντας σχετικό νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ενώ, για τις επενδύσεις, σημείωσε ότι "η Ελλάδα έχει την τόλμη και το θάρρος να τα βάζει με τις ισχυρές πολυεθνικές".

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε εντάσσεται και η πρόσφατη πρωτοβουλία του πρωθυπουργού στην ΕΕ για τις τακτικές αισχροκέρδειας των πολυεθνικών ενώ η κυβέρνηση παίρνει συνεχώς μέτρα από όταν άρχισε να αυξάνεται ο εισαγόμενος πληθωρισμός, "την ώρα που στην αντιπολίτευση θυμήθηκαν να "σηκώσουν" το θέμα της ακρίβειας δύο εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές" υπογραμμίζουν κυβερνητικοί παράγοντες.

Οι περιοδείες του πρωθυπουργού θα ενταθούν όσο πλησιάζουν οι κάλπες των ευρωεκλογών και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει εντός των τειχών της Αττικής, μιλώντας το μεσημέρι σε συγκέντρωση στο Παλαιό Φάληρο, ενώ αμέσως μετά θα επισκεφθεί το Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Αθήνα.



