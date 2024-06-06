Λογαριασμός
Στα ναυπηγεία του Λοριάν για τις φρεγάτες Belharra ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - Φωτογραφίες και βίντεο

Τον υποδέχτηκε η υπουργός Διεθνών Συνεργασιών της κυβέρνησης Μακρόν, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου

Μητσοτάκης

Στα ναυπηγεία του Λοριάν όπου ετοιμάζονται οι τρεις φρεγάτες Belh@rra για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχθηκε η υπουργός Διεθνών Συνεργασιών της κυβέρνησης Μακρόν, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου. «Με χαρά καλωσορίζω τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την πρώτη του επίσκεψη στα ναυπηγεία της Navalgroup», όπως σημείωσε σε ανάρτησή της η κυρία Ζαχαροπούλου.

Στην συνέχεια η κυρία Ζαχαροπούλου σε νέα ανάρτησή της γράφει:

«Εξαιρετική επίσκεψη με τον πρωθυπουργό @kmitsotakis. Η εταιρική σχέση μεταξύ της #Ελλάδας 🇬🇷 και της #Γαλλίας 🇫🇷 είναι σταθερή. Βασίζεται σε μια μακροχρόνια φιλία, μια ξεκάθαρη συμμαχία και μια κοινή φιλοδοξία».
 

 O κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα ναυπηγεία συνοδεία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, επιβιβάστηκε στη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ναυπήγησης και αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό μέχρι τον Ιούνιο του 2025, ενώ επισκέφτηκε τις δεξαμενές ναυπήγησης των φρεγατών “ΝΕΑΡΧΟΣ” και “ΦΟΡΜΙΩΝ” που αναμένεται να παραδοθούν περί τα τέλη του 2025 και το 2026 αντίστοιχα.

Μητσοτάκης

Μητσοτάκης

Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί ακόμα με τα στελέχη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται στα ναυπηγεία της Navale και επιτηρούν τη διαδικασία.

