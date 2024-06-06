Στα ναυπηγεία του Λοριάν όπου ετοιμάζονται οι τρεις φρεγάτες Belh@rra για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχθηκε η υπουργός Διεθνών Συνεργασιών της κυβέρνησης Μακρόν, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου. «Με χαρά καλωσορίζω τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την πρώτη του επίσκεψη στα ναυπηγεία της Navalgroup», όπως σημείωσε σε ανάρτησή της η κυρία Ζαχαροπούλου.

Ravie d’accueillir le Premier ministre grec @kmitsotakis à #Lorient pour sa toute première visite des chantiers de @navalgroup, avant qu’il ne rejoigne le Président @EmmanuelMacron pour le 80e anniversaire du #DDay en #Normandie. pic.twitter.com/qK0MEryfAx — Chrysoula Zacharopoulou 🇪🇺🇫🇷 (@CZacharopoulou) June 6, 2024

Στην συνέχεια η κυρία Ζαχαροπούλου σε νέα ανάρτησή της γράφει:

«Εξαιρετική επίσκεψη με τον πρωθυπουργό @kmitsotakis. Η εταιρική σχέση μεταξύ της #Ελλάδας 🇬🇷 και της #Γαλλίας 🇫🇷 είναι σταθερή. Βασίζεται σε μια μακροχρόνια φιλία, μια ξεκάθαρη συμμαχία και μια κοινή φιλοδοξία».



#Lorient | Excellente visite avec le Premier ministre @kmitsotakis.



Le partenariat entre la #Grèce 🇬🇷 et la #France 🇫🇷 est solide.



Il repose sur une amitié ancienne, sur une alliance certaine et sur une ambition commune. pic.twitter.com/S8DJu91iPS — Chrysoula Zacharopoulou 🇪🇺🇫🇷 (@CZacharopoulou) June 6, 2024

O κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα ναυπηγεία συνοδεία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, επιβιβάστηκε στη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ναυπήγησης και αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό μέχρι τον Ιούνιο του 2025, ενώ επισκέφτηκε τις δεξαμενές ναυπήγησης των φρεγατών “ΝΕΑΡΧΟΣ” και “ΦΟΡΜΙΩΝ” που αναμένεται να παραδοθούν περί τα τέλη του 2025 και το 2026 αντίστοιχα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί ακόμα με τα στελέχη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται στα ναυπηγεία της Navale και επιτηρούν τη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

