Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 28,6% , αλλά με σημαντικές αποκλίσεις σε ό,τι αφορά τα ποσοστά των προηγούμενων εθνικών εκλογών καταδεικνύει την εκτίμηση τελικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών 2024 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στο 14,7% ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 12,9%. Προβληματίζει το υψηλότερο ποσοστό αποχής.

Επτά κόμματα μπαίνουν στην Ευρωβουλή όπως προκύπτει από την τελική εκτίμηση, με το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου Φωνή Λογικής να δίνει «μάχη» για μια έδρα.

Σε περίπτωση που τελικά η Λατινοπούλου δεν καταφέρει να μπει στην Ευρωβουλή, η έδρα της θα πάει είτε στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει συνολικά 8 έδρες (σε αυτή την περίπτωση εκλέγεται ο Πύρρος Δήμας) είτε στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης.

Τα ποσοστά στο 66,1% της ενσωμάτωσης (9:37):

Συγκριτικά με τις εθνικές εκλογές, η ΝΔ χ​​​​άνει Ηράκλειο και Λασίθι από το ΠΑΣΟΚ και Ξάνθη από το μειονοτικό κόμμα Ισότητας.

Στις 23:00 προβλέπεται να υπάρχει πιο σαφής εικόνα σχετικά με το ποια από τα μικρότερα κόμματα θα περάσουν το απαιτούμενο όριο και θα έχει μια έδρα στην Ευρωβουλή, αν και ίσως να μην έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα το τοπίο.

Στο τελικό exit poll

Η ΝΔ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με υψηλό 31%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με υψηλό 17,2%, και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με υψηλό 14,5% σύμφωνα με τα ευρήματα του τελικού exit poll του ΣΚΑΪ και της Pulse για τις ευρωεκλογές 2024. Προβληματίζει πάντως , το υψηλότερο ποσοστό αποχής.

ΝΔ: 27 με 31% - Επτά έδρες

ΣΥΡΙΖΑ: 13,8% με 17,2% - Τέσσερις έδρες

ΠΑΣΟΚ 11,5% με 14,5% - Τρεις έδρες

ΚΚΕ: 8,4% με 10,8% - Δύο με τρεις έδρες

Ελληνική Λύση: 8,4% - 10,8% - Δύο με τρεις έδρες

Νίκη: 3,3% με 5,3% - Μια έδρα

Πλεύση Ελευθερίας: 2,6% με 4,6% - Μία

ΜέΡΑ 25 : 1,5% με 2,9%

Νέα Αριστερά: 1,5% με 2,9%

Φωνή Λογικής: 2,2% με 3,6% - 0 με 1 έδρα

Δημοκράτες: 0,9% με 1,9%

Πατριώτες: 0,9% με 2,3%

Κόσμος: 0,5% με 1,5%

Άλλο: 3,6% με 5,6%



Το πρώτο exit poll

Η ΝΔ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με υψηλότερο 32%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με υψηλό 18,2%, και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με υψηλότερο 13,9% σύμφωνα με τα ευρήματα του exit poll του ΣΚΑΪ και της Pulse για τις ευρωεκλογές 2024.

Ειδικότερα (εκτιμώμενο εύρος ποσοστού και έδρες):

ΝΔ: 28 με 32% - Έδρες: 7 με 8

ΣΥΡΙΖΑ: 15,2% με 18,2% - Έδρες: 4

ΠΑΣΟΚ: 10,9% με 13,9% - Έδρες: 3

ΚΚΕ: 7,9% με 10 ,3% - Έδρες: 2

Ελληνική Λύση: 7,6% με 10% - Έδρες: 2

Νίκη: 2,9% με 4,9% - Έδρα: 1

Πλεύση Ελευθερίας: 2,6% με 4,6% - Έδρα : 1

ΜέΡΑ25: 2% με 3,4% - Έδρα 0-1

Νέα Αριστερά: 1,3% με 2,7%

Φωνή Λογικής: 2,2% με 3,6% - Έδρα: 0-1

Δημοκράτες: 0, 7% με 1,7%

Πατριώτες: 1,4 με 2,8%

Κόσμος: 0,5% με 1,5%



Στο 32,9% ανερχόταν η συμμετοχή στις ευρωεκλογές μέχρι τις 17:30, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Συγκριτικά στις εθνικές εκλογές της 23ης Ιουνίου ήταν στο 48,6%.

