Εμφανώς συγκινημένος ο Γ. Αυτιάς από την πρωτιά

Εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε ο Γιώργος Αυτιάς, από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, καθώς με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι πρώτος μεταξύ των υποψηφίων ευρωβουλευτών.

Αυτή είναι η δύναμη του Έλληνα, σας ευχαριστώ, δήλωσε ο Γιώργος Αυτιάς από το στούντιο του ΣΚΑΪ δίπλα στη Σία Κοσιώνη.

"Ευχαριστώ την Ελλάδα κι ευχαριστώ θερμά τους Έλληνες. Ευχαριστώ την ΕλλΑδα για όλα αυτά που έζησα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό που μου είπαν, όπου πήγα, ήταν συνέχισε εκεί που θα πας αυτά που έλεγες στην τηλεόραση. Αυτά που συζητούσες με τους συναδέλφους σου, αυτά που πίεζες για την ελληνική κοινωνία και μίλα ελεύθερα πια. Ό,τι έκανα στη ζωή μου το οφείλω σε εσάς, ό,τι θα κάνω το οφείλω σε εσάς" δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Αυτιάς.

