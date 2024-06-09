Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εμφανώς συγκινημένος ο Γ. Αυτιάς από την πρωτιά

Αυτή είναι η δύναμη του Ελληνα, σας ευχαριστώ, δήλωσε ο Γιώργος Αυτιάς   

Ευρωεκλογές, Γιώργος Αυτιάς

Εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε ο Γιώργος Αυτιάς, από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, καθώς με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι πρώτος μεταξύ των υποψηφίων ευρωβουλευτών. 

Αυτή είναι η δύναμη του Έλληνα, σας ευχαριστώ, δήλωσε ο Γιώργος Αυτιάς από το στούντιο του ΣΚΑΪ δίπλα στη Σία Κοσιώνη. 

"Ευχαριστώ την Ελλάδα κι ευχαριστώ θερμά τους Έλληνες. Ευχαριστώ την ΕλλΑδα για όλα αυτά που έζησα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό που μου είπαν, όπου πήγα, ήταν συνέχισε εκεί που θα πας αυτά που έλεγες στην τηλεόραση. Αυτά που συζητούσες με τους συναδέλφους σου, αυτά που πίεζες για την ελληνική κοινωνία και μίλα ελεύθερα πια. Ό,τι έκανα στη ζωή μου το οφείλω σε εσάς, ό,τι θα κάνω το οφείλω σε εσάς" δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Αυτιάς. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ευρωεκλογές 2024 Γιώργος Αυτιάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark