Ευρωεκλογές 2024: Άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Από το Βίλνιους έως τη Λισαβόνα, δεκάδες εκατομμύρια ψηφοφόροι ψήφισαν σήμερα για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου η αναμενόμενη άνοδος της ακροδεξιάς ενδέχεται να καθορίσει την πολιτική πορεία της επόμενης πενταετίας σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ψηφοφορία για την εκλογή 720 ευρωβουλευτών διεξάγεται εν μέσω ανησυχιών που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο ξεκίνησε η Ρωσία, και με τις μεγάλες προκλήσεις για την Ευρώπη, απέναντι στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πολίτες 21 από τις 27 χώρες της ΕΕ, εκ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία, ψηφίζουν την τελευταία ημέρα του εκλογικού μαραθωνίου που άρχισε την Πέμπτη στην Ολλανδία. Συνολικά, περισσότεροι από 360 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν στις κάλπες.

Τα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ. Στην Αυστρία, το ακροδεξιό κόμμα FPÖ λαμβάνει το 27% των ψήφων και αναδεικνύεται η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα, σύμφωνα με τα exit poll που έγιναν γνωστά αργά το απόγευμα.

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πετύχει μόνο εάν είναι ενωμένη και μείνει ενωμένη. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να είμαστε με το μέρος της ειρήνης και της δημοκρατίας, κυρίως σε αυτόν τον κόσμο όπου όλοι προσπαθούν να απομονωθούν από τους άλλους", σχολίασε η 52χρονη Γερμανίδα ψηφοφόρος Τάνια Ράιτ .

Στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, η 76χρονη Μαρτίν Ντοριάν κρίνει "απαραίτητο να ψηφίσει": "Αν αύριο δεν θα υπάρχει πλέον Ευρώπη, δεν θα υπάρχει πλέον Γαλλία», δήλωσε.

Αυξημένη συμμετοχή στη Γαλλία

"Η πρόκληση είναι το μέγεθος", υπογράμμισε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, δύο ημέρες μετά την επίθεση που δέχθηκε στην Κοπεγχάγη, επικαλουμένη κυρίως και την "ασφάλεια και την προστασία με τον πόλεμο στην Ευρώπη", "την κλιματική αλλαγή", "την πίεση στα σύνορα της Ευρώπης" και την επιρροή των "κολοσσών της τεχνολογίας".

Παρότι οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια ώθηση της ακροδεξιάς σε αρκετές χώρες, ο παρών "μεγάλος συνασπισμός" δεξιάς, σοσιαλιστών, φιλελευθέρων, που σφυρηλατεί τους συμβιβασμούς στο Ευρωκοινοβούλιο, αναμένεται να διατηρήσει την πλειοψηφία. Ωστόσο μπορεί το περιθώριο ελιγμών του να μειωθεί, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να βρει πρόσθετες δυνάμεις και να αρχίσει εντατικές διαπραγματεύσεις τις ερχόμενες εβδομάδες.

Οι Ολλανδοί, οι πρώτοι που ψήφισαν την Πέμπτη, επιβεβαίωσαν μια άνοδο του ακροδεξιού κόμματος του Χέερτ Βίλντερς, παρά το γεγονός ότι το κόμμα αυτό αναμένεται να περιοριστεί στη δεύτερη θέση πίσω από τον συνασπισμό σοσιαλδημοκρατικών και οικολόγων, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που διεκδικεί μια δεύτερη πενταετή θητεία, ψήφισε το πρωί στο Μπούργκντορφ στην Κάτω Σαξονία, μαζί με τον σύζυγό της.

"Ελπίζω ότι μια πλειοψηφία υπέρ της ειρήνης θα βγει από αυτές τις εκλογές", δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ 'Ορμπαν αφότου ψήφισε στη Βουδαπέστη. Παραμένοντας πολύ επικριτικός απέναντι στις Βρυξέλλες, ο εθνικιστής ηγέτης εντείνει επιπλέον τις επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας το ότι παρασύρει τις χώρες της Συμμαχίας σε μια "παγκόσμια ανάφλεξη".

Στις γειτονικές χώρες της Ρωσίας που κάνει πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η ασφάλεια είναι πολύ μεγάλη ανησυχία. "Θέλω την ενίσχυση της ασφάλειας, ή ακόμη και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δύναμης στο έδαφός μας", δήλωσε ο Αντρζέι Ζμιεγέφσκι, γιατρός, 51 ετών, αφότου ψήφισε στη Βαρσοβία.

Η κινητοποίηση του εκλογικού σώματος είναι μια από τις μεγάλες προκλήσεις των εκλογών.

Στην Ισπανία, το ποσοστό συμμετοχής ήταν μειωμένο στις 2.00 το μεσημέρι στο 28,01%, έναντι 34,74% που ήταν στις τελευταίες εκλογές του 2019. Στη Γαλλία αντίθετα, η συμμετοχή κατέγραψε αύξηση, ανήλθε στο 45,26% στις 5 το απόγευμα έναντι 43,29% το 2019. Στη χώρα αυτή όπου 49 εκατομμύρια ψηφοφόροι κλήθηκαν στις κάλπες για να εκλέξουν 81 ευρωβουλευτές, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε ένα υψωθεί ένα φράγμα στην ακροδεξιά, πιστεύοντας ότι ο κίνδυνος είναι ότι η Ευρώπη μπορεί να βρεθεί "μπλοκαρισμένη".

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν μεγάλο προβάδισμα στον Εθνικό Συναγερμό υπό τον Ζορντάν Μπαρντελά, με περισσότερο από το 30% των ψήφων, πολύ μπροστά από την "Αναγέννηση", το κόμμα του Γάλλου προέδρου, και ακολουθεί η σοσιαλδημοκρατική αριστερά με επικεφαλής τον Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Στη Γερμανία, η ακροδεξιά συσπειρώθηκε πίσω από το AfD και ελαβε τη δευτερη θέση σε ψήφους, παρά τα τελευταία σκάνδαλα στα οποία ενεπλάκη ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος.

Οι Γερμανοί συντηρητικοί του CDU-CSU προηγούνται μακράν, λαμβάνοντας το 30,5% των ψήφων, σύμφωνα με δημοσκόπηση, το κόμμα του σοσιαλδημοκράτη καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, το SPD, βιώνει μια ήττα.

"Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση"

Στην Ιταλία, όπου η ψηφοφορία ξεκίνησε το Σάββατο, το μεταφασιστικό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας (FDI) της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι θα μπορούσε να στείλει 22 ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο, σε σύγκριση με έξι που έχει σήμερα. Η Μελόνι, η οποία τέθηκε επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος σε αυτές τις εκλογές, επανέλαβε ότι θέλει "να υπερασπιστεί τα σύνορα από την παράτυπη μετανάστευση, να προστατέψει την πραγματική οικονομία, να καταπολεμήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό".

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ, ενθάρρυνε τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες. "Στην ψηφοφορία αυτή αποφασίζεται εάν το μέλλον που χτίζουμε μαζί για την Ευρώπη και την Ισπανία είναι ένα μέλλον προόδου ή ένα μέλλον οπισθοδρόμησης", δήλωσε.

Οι ευρωβουλευτές θα έχουν ως πρώτο καθήκον να επιβεβαιώσουν ή να αναιρέσουν τις επιλογές των ηγετών των χωρών μελών για την προεδρία της Επιτροπής.

Οι 27, που θα συνεδριάσουν στα τέλη Ιουνίου στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, μπορεί επιλέξουν εκ νέου τον διορισμό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο θα διεξαχθεί a priori στα μέσα Ιουλίου.

Το 2019, όταν η φον ντερ Λάιεν διορίστηκε σε αυτή τη θέση προς έκπληξη όλων, το Κοινοβούλιο της έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης με πολύ περιορισμένη πλειοψηφία (εννέα ψήφους) περισσότερες από εκείνες που χρειαζόταν για να εκλεγεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

