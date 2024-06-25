Θα αποσαφηνιστεί στην πορεία το τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εμείς έχουμε πολύ λίγο χρόνο να συζητήσουμε τι αποφάσεις θα πάρουμε για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ», επεσήμανε ο βουλευτής του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι οι Ευρωεκλογές απέδειξαν πως οι πολίτες έχουν γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα.

Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη δική του υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος, ο κ. Γερουλάνος σχολίασε πως «ο λόγος που αποφεύγω τη συζήτηση για την ονοματολογία είναι ένας: αν δεν καταλάβει το κόμμα τι εσωτερικές αλλαγές πρέπει να κάνει, τότε όποιο πρόσωπο και να βάλουμε αρχηγό, δεν θα έχει διαφορά. Το ζητούμενο είναι το ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στην πρόκληση της κοινωνίας. Αν μιλήσουμε για πρόσωπα κι όχι για τους στόχους εξουσίας, χάνουμε την ουσία».

«Δεν επικοινωνήθηκε όπως θα έπρεπε η θέση μας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια»

Στη συνέχεια, ο «πράσινος» βουλευτής υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει ευρύτερες συμμαχίες, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τα κόμματα θα προχωρήσουν μαζί, εκφράζοντας αβεβαιότητα για το πού είναι ιδεολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτήν τη στιγμή.

Όπως είπε:

«Μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το πού θα πάνε. Ο κ. Κασσελάκης είναι ένας νέος πρόεδρος που δεν έχει ξετυλίξει το πρόγραμμά του ακόμα. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρη θέση και προτάσεις για την κοινωνία, οι οποίες δυστυχώς δεν επικοινωνήθηκαν όπως θα έπρεπε. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, όπου η θέση μας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Το γεγονός ότι δεν επικοινωνήσαμε πως η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που άλλαξε θέση, θα πρέπει να μας προβληματίσει».

Πηγή: skai.gr

