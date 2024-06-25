Για την αιχμηρή ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, για την «καμμένη γη» που παρέλαβε από τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους».

«Ο πρόεδρος λέει ότι πρέπει να υπάρξει επίπονος εξορθολογισμός στα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, όχι απαραίτητα απολύσεις, αλλά υπό τη μορφή μείωσης δαπανών. Γνωρίζουμε από τον περασμένο Δεκέμβριο τα οικονομικά του κόμματος δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, είναι οριακά τα πράγματα», επεσήμανε η κ. Κεχαγιά, ενώ προσέθεσε:

«Δεν μπορώ να προτρέξω για το τι εννοεί ο κ. Κασσελάκης όταν λέει πως παρέλαβε καμμένη γη, θα πρέπει να το διευκρινίσει ο ίδιος. Θα σταθώ στο ότι τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστούν τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, αυτό που λέει είναι ότι δεν θα συμβιβαστεί με την έννοια ότι δεν θα πάρει μαύρο χρήμα για να σωθούν τα οικονομικά του κόμματος».

«Δεν έχει αλλάξει ίντσα στις θέσεις του ο Στέφανος Κασσελάκης - Δεν βρίσκω τον λόγο να αρνηθεί διάλογο με τον κ. Ανδρουλάκη»

Αναφορικά με ενδεχόμενη αναμέτρηση του Στέφανου Κασσελάκη με τον Αλέξη Τσίπρα στη διεκδίκηση της ηγεσίας της Κεντροαριστεράς, η κ. Κεχαγιά υπογράμμισε πως «ούτε ο πρόεδρος έχει πει πως είναι απέναντι στον κ. Τσίπρα, ούτε ο κ. Τσίπρας έχει δηλώσει ενδιαφέρον για διεκδίκηση κάτι τέτοιου»., υπενθυμίζοντας πως ο κ. Κασσελάκης ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που μετά τις Ευρωεκλογές μίλησε για σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων.

«Δεν έχει αλλάξει ίντσα στις θέσεις του ο Στέφανος Κασσελάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρνηθεί να σηκώσει το τηλέφωνο αν τον πάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, προσέθεσε πως μια τέτοια πιθανή συζήτηση είναι κάτι το πρωθύστερο, προτού βγουν τα συμπεράσματα στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στις 30 Ιουνίου.

