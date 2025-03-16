Ευ. Βενιζέλος: Με όσα κάνει ο Τραμπ θα έπρεπε να ανησυχούμε με το θέμα της ασφάλειας της χώρας

Το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού της ιστορικής προοπτικής της χώρας, ως δυτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας με επίκεντρο το θέμα της ασφάλειας μετά τα νέα παγκόσμια δεδομένα της πολιτικής Τραμπ, ανέδειξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανοίγοντας, το απόγευμα, το τριήμερο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών «Η Ελλάδα Μετά VIIΙ: Η Ευρώπη, η Ελλάδα και ο καταιγισμός των νέων προκλήσεων. Αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς».

«Όλα αμφισβητούνται από τις ενέργειες της νέας αμερικανικής κυβέρνησης ακόμη και η Δύση, ως φιλελεύθερη δημοκρατία», ανέφερε και επισήμανε πως στο πλαίσιο αυτό «θα έπρεπε να ανησυχούμε με το θέμα της ασφάλειας της χώρας».

Τόνισε μάλιστα πως «μπορεί να είμαστε στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ όμως το θέμα της ασφάλειας δεν θεωρούμε ότι είναι διεθνές αλλά εθνικό».

Μιλώντας ειδικότερα για το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη σημείωσε πως δεν πρέπει να μπει σε μια λογική αναθεωρητισμού του μεταπολεμικού συστήματος ασφαλείας και πρωτίστως των σημερινών συνόρων αλλά να πείσει τις ΗΠΑ πως η Ευρώπη είναι αναγκαία για την ενίσχυση της δικής της ασφάλειας.

Για τη θέση της Τουρκίας στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται , ο κ. Βενιζέλος είπε πως υπό πολλές προϋποθέσεις προκύπτει ζήτημα για ένα νέο Ελσίνκι-2.

Σχετικά με το τι κάνει η Ελλάδα υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε μια νέα συναίνεση στο εσωτερικό, όπως σ΄όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, για το βασικό και σταθερό προσανατολισμό της. Δεν το βλέπω όμως εφικτό στις σημερινές πολιτικές συνθήκες γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει η ηγετική δύναμη που θα το προχωρήσει».

Προχώρησε περαιτέρω στη προειδοποίηση πως υπονομεύει τη χώρα όποιος δεν υπερασπίζεται την αντιμετώπιση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και υπογράμμισε: «Η βιαστική διακήρυξη περί επιστροφής στη κανονικότητα ενισχύει τις αντισυστημικές δυνάμεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.