«Αισθάνομαι υπερήφανος γιατί για ακόμη μία φορά κάναμε ένα ακόμη βήμα μπροστά, να κάνουμε μία Αστυνομία σύγχρονη, ισχυρή, αξιόπιστη, αποτελεσματική, χρήσιμη στους πολίτες. Και νομίζω ότι αυτή την περηφάνια θα τη μετατρέψουμε και θα τη μετατρέπουμε κάθε μέρα σε δουλειά και αποτέλεσμα», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον χαιρετισμό του κατά την κοπή της πίτας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Αφού παρουσιάστηκαν τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα από την πεντάμηνη δράση της νέας Διεύθυνσης, ο κ. Χρυσοχοΐδης συνεχάρη τους αξιωματικούς, με επικεφαλής τον Υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, όπως και την ομάδα των νομικών που συνέταξαν το Προεδρικό Διάταγμα για τη σύσταση και τη λειτουργία της ΔΑΟΕ.«Θέλω να σας συγχαρώ όλους και όλες. Αξίζετε πολλά για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και έτσι θα συνεχίσουμε. Με διαρκή προσπάθεια, με έρευνες, με τόλμη, γιατί χρειάζεται πολλή τόλμη, πολύ θάρρος, δεν φοβόμαστε κανέναν, θα μας φοβούνται οι παράνομοι, οι μπράβοι, οι εγκληματίες, όλοι αυτοί που πίστεψαν ή πιστεύουν ότι το κράτος είναι αδύναμο. Είμαστε πολύ ισχυροί γιατί πιστεύουμε στην αποστολή μας, είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτήν, υπηρετούμε τον Νόμο και θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Αυτή είναι, λοιπόν, η υπόσχεσή μας και η δέσμευσή μας. Κάθε μέρα, κάθε χρόνο- όλο και περισσότερο- θα γινόμαστε καλύτεροι και χρησιμότεροι για την πατρίδα και τον λαό της», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Επιπλέον, ανέφερε πως μέσα από την προσπάθεια «πραγματικά δημιουργήθηκε κάτι σπουδαίο. Αυτό το σπουδαίο αποτελεί μία κατάκτηση για την Αστυνομία, αλλά κυρίως για την Ελλάδα και τον λαό της και αυτό αποδείχτηκε αυτές τις μέρες. Ήταν η επιβεβαίωση ότι αυτή η Υπηρεσία αγωνίζεται, μέσα από την προσπάθεια και τον αγώνα των στελεχών της, για να διασφαλίσει τη νομιμότητα και τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών». Ενώ, στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σημαντικές επιτυχίες που κατέγραψε το τελευταίο διάστημα η Υπηρεσία με την εξιχνίαση μεγάλων υποθέσεων λαθραίων τσιγάρων, λαθραίων καυσίμων, ναρκωτικών, οργανωμένου εγκλήματος, trafficking κλπ.

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΑΟΕ, στη Λέσχη Αξιωματικών παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ο Γραμματέας Οργανωτικού της Ν.Δ Στέλιος Κονταδάκης, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εκπρόσωποι εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, εκπρόσωποι διπλωματικών αρχών, ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ και στελέχη της ΔΑΟΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

