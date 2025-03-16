«Η αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας και από τη Moody's - τον τελευταίο αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οίκο αξιολόγησης, που μέχρι σήμερα δεν είχε αναβαθμίσει τη χώρα μας - είναι μια εξαιρετικά σημαντική είδηση για την Ελλάδα και την οικονομία μας», σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Εξίσου σημαντικό με την ίδια την είδηση της αναβάθμισης, είναι και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του οίκου αξιολόγησης, όπου επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, η ταχεία μείωση του χρέους, η αύξηση των εσόδων με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, χωρίς αύξηση των φόρων, αλλά, αντιθέτως, με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και η μείωση των κόκκινων δανείων», συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και προσθέτει: «Κύριο μέλημα της Κυβέρνησης είναι όλες αυτές οι θετικές επιδόσεις να μεταφράζονται σε θετικές ειδήσεις για τη ζωή των πολιτών.

Η αντιπολίτευση και ιδίως η αξιωματική υποδέχτηκε την είδηση αναβάθμισης με μικροψυχία».

Ο κ. Μαρινάκης σημειώνει: «Αν διαβάσει κανείς τη σχετική ανακοίνωση του Τομεάρχη Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρι Κουκουλόπουλου, θα διαπιστώσει πως μάλλον η αξιωματική αντιπολίτευση αποφάσισε να διαβάσει την έκθεση επιλεκτικά και να πει 7 ψέματα και όχι 7 αλήθειες.

Επειδή, όμως, οι παλαιότερες δηλώσεις δεν «παραγράφονται», το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια η ανακοίνωση του τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ έρχεται σε αντίθεση με δήλωση του προέδρου του κόμματός του, πριν ακριβώς ένα χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Μάρτιο 2024 είχε επιτεθεί στην Κυβέρνηση για τη μη αναβάθμιση από τη Moody's, λέγοντας ότι τα αποτελέσματα της τότε έκθεσης του οίκου αξιολόγησης «αποδομούν την εικονική πραγματικότητα σταθερής προόδου που εμφανίζει η Κυβέρνηση».

Με λίγα λόγια, το ΠΑΣΟΚ του 2024 κατηγορούσε την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης με αφορμή την τότε μη αναβάθμιση από τη Moody's και το 2025 απαξιώνει το γεγονός της αναβάθμισης από τη Moody's.

Κοινώς, η αντιπολίτευση του μηδενισμού σε όλο της το μεγαλείο».

