Απροειδοποίητα και χωρίς τη συνοδεία της διοίκησης και καμερών, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βρέθηκε, νωρίς το απόγευμα, στον Σταθμό Λαρίσης, συνομιλώντας με τους σταθμάρχες κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η άμεση ενημέρωση στο πεδίο για τις συνθήκες εργασίας και τα συστήματα ασφαλείας. Ο υπουργός συνομίλησε με σταθμάρχες, μηχανοδηγούς και επόπτες, θέλοντας «να αποκτήσει εικόνα από πρώτο χέρι».

Υπενθυμίζεται, πως ο αναπληρωτής υπουργός σε δηλώσεις του, χθες Σάββατο, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, δήλωσε «η εντολή του πρωθυπουργού είναι επείγουσα και ξεκάθαρη: Να φτιάξουμε τα τρένα και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ότι μας πλήγωσε πρέπει να διορθωθεί, πλέον μετράνε οι πράξεις και όχι τα λόγια. Θα δουλέψω, πρόσθεσε, μέρα και νύχτα για ασφαλείς μεταφορές…»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

