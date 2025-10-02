Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ενημέρωσε τους διπλωματικούς συντάκτες και κατ' επέκταση το ελληνικό κοινό για τους 27 Έλληνες που συνέλαβαν οι Ισραηλινοί στη θάλασσα κοντά στη Γάζα.

«Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ. Η Πρέσβης της Ελλάδας στο Ισραήλ θα μεταβεί στον χώρο που βρίσκονται και οι 27 Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα το πρωί, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών. Χθες, όπως είδατε, εκδόθηκε μια κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, με την οποία καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής. Έγινε μάλιστα έκκληση προς τα μέλη του στολίσκου να αναλάβει το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς την προς τη Γάζα. Οι Έλληνες πολίτες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους. Δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί βία σε βάρος τους. Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, των οποίων οι πολίτες συμμετέχουν στον στολίσκο και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ, ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής, ελέγχου και κατόπιν απέλασης όσων συμμετείχαν στον στολίσκο. Προτεραιότητά μας είναι αυτή τη στιγμή η ασφάλεια των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.