Χωρίς άρση του casus belli, συμμετοχή στο SAFE γιοκ

Της Δώρας Αντωνίου

Αντιμέτωπη με διαρκείς πιέσεις για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE βρίσκεται η Αθήνα, καθώς εντείνονται οι συζητήσεις για τη μορφή που θα λάβουν τα προγράμματα ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτό επιβεβαιώθηκε χθες στην Κοπεγχάγη, όπου μετά το τέλος των εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε μια συνάντηση προγραμματισμένη, η οποία όμως δεν είχε ανακοινωθεί.

Ο κ. Ρούτε επιδίωξε στη συνάντηση αυτή να βολιδοσκοπήσει τη θέση της Αθήνας για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. «Ήμουν απολύτως σαφής και απολύτως κατηγορηματικός: όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το ζήτημα του casus belli, όσο η Τουρκία εξακολουθεί ευθέως να αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών μέσω της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών», η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στο να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE» δήλωσε ο πρωθυπουργός. Κυβερνητικές πηγές προσθέτουν ότι αυτή είναι μία σταθερή θέση από την οποία η Αθήνα δεν πρόκειται να μετακινηθεί και επαναλαμβάνεται σε όλους τους τόνους και από κάθε διαθέσιμο βήμα, προκειμένου να καταστεί σαφές προς όσους επιθυμούν τουρκική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, ότι η πίεσή τους θα πρέπει να στραφεί προς την Άγκυρα και τα βήματα που θα απαιτηθεί να γίνουν από τουρκικής πλευράς.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη και προεξοφλείται ότι δεν πρόκειται για την τελευταία όχληση που δέχεται η Αθήνα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ιδιαίτερα ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, στα μέσα του προηγούμενου μήνα τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE σε συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τους 27 πρέσβεις των κρατών - μελών (Coreper). Είχε προηγηθεί λίγες μέρες πριν η επιβεβαίωση από την πλευρά της Κομισιόν ότι η Άγκυρα έχει καταθέσει αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE.

Είναι σαφές ότι ο γ.γ. του ΝΑΤΟ επιδιώκει να αξιοποιήσει ως μοχλό πίεσης την κινητικότητα που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της Ε.Ε. εξαιτίας της ανάγκης γρήγορης ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της, προκειμένου να εξασφαλίσει στήριξη στην προοπτική συμμετοχής της Τουρκίας και εμπλοκής της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στα προγράμματα που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα.

Οι συζητήσεις και οι παρασκηνιακές κινήσεις πρόκειται να ενταθούν ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να επιδιωχθεί οριστικοποίηση αποφάσεων για τα επόμενα βήματα στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Για το λόγο αυτό η Αθήνα επιμένει στην επανάληψη της θέσης της, προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Άλλωστε, συντηρείται το κλίμα αμφισβητήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, που εξέδωσε νέα NAVTEX για έξοδο του «Πίρι Ρέις» για έρευνες στο Αιγαίο, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από αυτή την τακτική.

Πηγή: skai.gr

