Δέκα μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος δημόσιας υγείας (με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 6ο Συνέδριο Υγείας που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το Πρώτο Θέμα)

Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και ενίσχυση του προσωπικού

1. Αρχίζει αύριο, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του «Ευαγγελισμού», η πρότυπη λειτουργία του ψηφιακού συστήματος με tracker σε κάθε ασθενή, που θα επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν τις εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί κάθε ασθενής και όλες τις «στάσεις» που χρειάζεται να κάνει κατά την παρουσία του στο ΤΕΠ. Στόχος είναι ο εξορθολογισμός και η βελτίωση της παροχής φροντίδας. Η πιλοτική λειτουργία θα επεκταθεί σε 14 νοσοκομεία έως τα μέσα Ιουλίου και σε 80 νοσοκομεία έως Ιανουάριο 2026.

2. Τον Ιούνιο αρχίζει η ξεχωριστή αξιολόγηση των υπηρεσιών των νοσοκομείων. Θα μπορεί να λάβει μέρος κάθε ασθενής που λαμβάνει εξιτήριο. Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω ειδικά διαμορφωμένου ψηφιακού ερωτηματολογίου.

3. Εντός του Ιουνίου αρχίζει και η κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ σε χιλιάδες δικαιούχους, με στόχο τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Τις αποστολές θα χειρίζεται εξειδικευμένη εταιρεία τηλεμεταφορών.

4. Τον ίδιο μήνα θα έχουμε καθολική έναρξη, σε όλη την ορεινή και νησιωτική Ελλάδα, των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), για την τακτική παροχή εξετάσεων και φροντίδας στους κατοίκους μικρών κοινοτήτων και οικισμών.

5. Επιταχύνεται η πρόσληψη 430 υγειονομικών και διοικητικών υπαλλήλων σε ΤΕΠ στην Αττική, εντός του 2025. Πρόκειται για 58 γιατρούς, 121 νοσηλευτές, 165 τραυματιοφορείς και 86 λοιπό προσωπικό.

Ανακαίνιση και αναβάθμιση των υποδομών

6. Φέτος θα παραδοθούν 11 υπερσύγχρονα ΤΕΠ σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Ακόμα τέσσερα θα παραδοθούν εντός του 2026. Αύριο παραδίδεται το ΤΕΠ στο ΚΑΤ.

7. Επτά χιλιάδες δωρεάν απογευματινά χειρουργεία σε ιδιωτικές κλινικές με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι πρώτοι δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει SMS στα κινητά τους τηλέφωνα και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες επεμβάσεις. Στόχος, στο τέλος του προγράμματος, είναι να μην υπάρχει αναμονή ακόμη και για περιστατικά άνω των τεσσάρων μηνών, που είναι αντίστοιχο των καλών πρακτικών σε χώρες της ΕΕ.

8. Δημιουργούνται 16 νέα κέντρα τραύματος σε όλη τη χώρα, εντός δομών του ΕΣΥ.

Πρόληψη που σώζει ζωές

9. Πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη συμμετάσχει στις προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης». Εξ αυτών, 363.500 έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω εξετάσεις χάρη στις δράσεις αυτές και περισσότεροι από 65.000 έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης της πάθησής τους. Αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι η πρόληψη σώζει ζωές.

10. Το πλέγμα προγραμμάτων πρόσληψης εμπλουτίζεται με την έναρξη, ως τα τέλη Ιουλίου, της δράσης για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων. Περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση, όπως και συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.