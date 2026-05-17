Έρχεται «σεισμός» στην αριστερή «πολυκατοικία»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η ανεξαρτητοποίηση του Φερχάτ Οζγκιούρ από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ήταν μόνο η αρχή όσων θα συμβούν στην «αριστερή πολυκατοικία» το επόμενο διάστημα. Η επίσπευση της ανακοίνωσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει πολλές αναταράξεις που δύσκολα θα μπορούσαν να προβλεφθούν. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην πρωθυπουργός στις 26 ή στις 27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη «σφραγίδα» στο νέο του εγχείρημα.

Και μάλιστα με θέα την Ακρόπολη.

Την εβδομάδα που πέρασε ο Σωκράτης Φάμελλος δεχόταν στενό «πρέσινγκ» από στελέχη του κόμματός του να αναλάβει πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με το μέλλον της Κουμουνδούρου. Ο Νίκος Παππάς, που ζητούσε σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας, θεωρούσε πως ο πρόεδρος αδρανεί και ο Παύλος Πολάκης του έστειλε sms ζητώντας να συνεδριάσει το όργανο.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήρθε με την ανάρτηση του βουλευτή Χανίων και το ερώτημα που έθεσε προς τον Σωκράτη Φάμελλο: «Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αποφασιστικότητα;».

Ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου θεώρησε άκρως προσβλητικό τον υπαινιγμό και χωρίς να συγκαλέσει κάποια σύσκεψη πήρε την προσωπική απόφαση να προχωρήσει στη διαγραφή του. Ακολούθησαν εκατέρωθεν ανακοινώσεις με το γεγονός να μην αλλάζει. Ο Παύλος Πολάκης βρέθηκε για τρίτη φορά εκτός του κόμματός του.

Τι γίνεται από εδώ και πέρα; Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας από τη στιγμή που ήταν εξ οφίτσιο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας σημαίνει πως αυτόματα τίθεται εκτός των δυο οργάνων. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εκλέχθηκαν από τη βάση, με σταυρό. Όμως, οι βουλευτές δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία, λαμβάνοντας μέρος στο όργανο αριστίνδην.

Σαφώς αυτό θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα στις δυο πλευρές. Η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάσει κάποια στιγμή και η λογική λέει πως θα του δοθεί η ευκαιρία να τοποθετηθεί. Αλλά μέχρι εκεί. Οι εξελίξεις θα τρέξουν το επόμενο διάστημα με τον χανιώτη βουλευτή να είναι εκτός του «διευθυντηρίου». Το να παραπεμφθεί και στην επιτροπή Δεοντολογίας θεωρείται υπερβολική κλιμάκωση της κόντρας και δεν είναι κάτι που αναμένεται να εξεταστεί. Εκτός και αν οι τόνοι ανέβουν επικίνδυνα το επόμενο διάστημα.

«Φωτιές» άναψε χθες και η συνέντευξη του Δημήτρη Χατζησωκράτη. Μιλώντας στην Political, πρότεινε την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως τόνισε αυτό σημαίνει ότι «το όνομα και το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατατίθενται στον Άρειο Πάγο και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η κρατική επιχορήγηση του μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα». Αυτή την άποψη την έχουν ενστερνιστεί και άλλα στελέχη του κόμματος. Κάποιοι θέτουν πιο γενικά την ανάγκη για ενσωμάτωση και συμπαράταξη με το εγχείρημα του πρώην προέδρου.

Οι εκκρεμότητες είναι πολλές και έχουν να κάνουν και με τις παραιτήσεις των βουλευτών που έχει θέσει ως προϋπόθεση ο πρώην πρωθυπουργός για όσους θέλουν να βάλουν την υπογραφή τους στη διακήρυξη του κόμματός του.

Η εβδομάδα που έρχεται θα είναι κρίσιμη, καθώς αναμένονται αποφάσεις και από τους βουλευτές της «ομάδας Χαρίτση» στη Νέα Αριστερά. Όλα δείχνουν πως μετά την ανεξαρτητοποίηση του Φερχάτ Οζγκιούρ άνοιξε ο δρόμος και για τους ίδιους, καθώς δεν υπάρχει καμία σύγκλιση απόψεων με τη νέα ηγεσία υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Το πολιτικό σκηνικό στην Αριστερά αλλάζει και μαζί του και ο δημοσκοπικός χάρτης μετά μάλιστα και την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού την ερχόμενη Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

