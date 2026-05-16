Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε με απόφασή του ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, τον Παύλο Πολάκη.

Σε δήλωση του ο Σωκράτης Φάμελλος εξηγεί τους λόγους:

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για "αφωνία" και "έλλειψη πρωτοβουλίας" την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Αιτία ήταν η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη το πρωί του Σαββάτου, με την οποία εγκαλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί όπως ανέφερε, δείχνει αναποφασιστικότητα και δεν έχει συγκαλέσει ακόμη την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι μετά την συνέντευξη του Δημήτρη Χατζησωκράτη που ζητά την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και την αναγγελία ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού ο πρόεδρος του κόμματος θα έπρεπε να έχει συγκαλέσει τα όργανα του κόμματος.

Συγκεκριμένα η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!!

Μετά απά αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χατζησωκράτη που προετίνει αναστολή (!!!) λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός, και την αναγγελία δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, μετά την επίσπευση και του κόμματος Καρυστιανού, ακόμη να συγκαλέσεις την Πολιτική Γραμματεία και βέβαια και Κεντρική Επιτροπή μετά;

Τι ακριβώς υπηρετείς μετά την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα; Συγκάλεσε Πολιτική Γραμματεία άμεσα».

Η απόφαση έχει προκαλέσει αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ και έντονες διεργασίες.

Συνδέεται με τις εξελίξεις που πυροδοτεί η αναγγελία ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Πηγή: skai.gr

