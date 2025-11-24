Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάκαμψη των αποθεμάτων του ερυθρού τόνου και την ανάγκη υιοθέτησης νέων εθνικών ποσοστώσεων, κατέθεσαν ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντης Μπελέρης, και άλλη έξι (6) ευρωβουλευτές του ΕΛΚ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carmen Crespo Díaz, Isabelle Le Callennec, Paulo Do Nascimento Cabral και Marco Falcone, οι οποίοι κατέθεσαν την ερώτηση με αφορμή «τις αναφορές της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Τόνων του Ατλαντικού (ICCAT), που επιβεβαιώνουν την αξιοσημείωτη ανάκαμψη του αποθέματος ερυθρού τόνου του Ανατολικού Ατλαντικού και της Μεσογείου, μετά την εφαρμογή αυστηρών μέτρων διαχείρισης και ελέγχου, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αλιείς της».

Επισημαίνουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει την πλήρη εφαρμογή του Άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, καθώς και να διασφαλίζουν μια δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ όλων των τμημάτων του στόλου.

Παράλληλα, τονίζουν πως ο ερυθρός τόνος ως αλίευμα είναι ιδιαιτέρως σημαντικός για πολλές παράκτιες κοινότητες, αλλά ταυτόχρονα η αύξηση που έχει σημειώσει έχει αντίκτυπο στη μείωση άλλων μικρών πελαγικών αποθεμάτων ως βασικός τους θηρευτής.

Κατόπιν αυτών, ο κ. Μπελέρης και οι ευρωβουλευτές από Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία ρωτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά αν προτίθεται να υποστηρίξει αύξηση της Συνολικής Επιτρεπόμενης Αλίευσης (TAC) για τον ερυθρό τόνο και τις πρόσθετες ποσοστώσεις παρεμπίπτουσας αλίευσης για τον ερυθρό τόνο του Ανατολικού Ατλαντικού και της Μεσογείου.

Τέλος, ρωτούν για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να προστατεύσει την αλιεία της ΕΕ και την αγορά της ΕΕ από παράνομες, λαθραίες και άναρχες (IUU) δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από σκάφη τρίτων χωρών στα ύδατα της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.