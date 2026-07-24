Η Σοφία Βεργκάρα φαίνεται πως έχει ξετρελαθεί με τη Μύκονο, καθώς συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στο Νησί των Ανέμων, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η διάσημη ηθοποιός, λίγες ημέρες μετά τον εορτασμό των 54ων γενεθλίων της στην Ιταλία, ταξίδεψε στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων και δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή της παραμονής της.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, η Σοφία Βεργκάρα βρέθηκε μαζί με την παρέα της σε γνωστό ταβερνάκι στην παραλία της Αγίας Άννας, όπου χαλάρωσε και γευμάτισε με θέα τη θάλασσα.

Ούζο και ελληνικές γεύσεις στο μενού

Το γεύμα της περιλάμβανε θαλασσινά και παραδοσιακά ελληνικά πιάτα, ωστόσο εκείνο που φαίνεται πως της άρεσε περισσότερο ήταν το ούζο. Η σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε με μαύρο φόρεμα και λευκά γυαλιά ηλίου, κάνοντας τα βλέμματα να στραφούν επάνω της. Ευδιάθετη και χαμογελαστή, δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με θαυμαστές που την αναγνώρισαν. Η παρουσία της στη Μύκονο καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σοφία Βεργκάρα επιλέγει τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές διακοπές της. Η ηθοποιός είχε επισκεφθεί το νησί και το 2013. Δεκατρία χρόνια αργότερα, η ίδια επέστρεψε στο κυκλαδίτικο νησί, παραμένοντας εντυπωσιακή και λαμπερή.

Πηγή: skai.gr

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