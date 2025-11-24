Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επισκέφθηκε σήμερα τις περιοχές των Τζουμέρκων που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Σκοπός της αυτοψίας ήταν η αποτύπωση των ζημιών σε κρίσιμες υποδομές και ο άμεσος συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης. Παρόντες ήταν επίσης οι Βουλευτές Ιωαννίνων Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα και Γιώργος Αμυράς, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, καθώς και οι Δήμαρχοι Κεντρικών και Βορείων Τζουμέρκων, Χρήστος Χασιάκος και Νίκος Βαϊτσης.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο Υπουργός διαπίστωσε εκτεταμένες φθορές σε κρίσιμες υποδομές της περιοχής. Τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και στο σύστημα υδροδότησης, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα σε οικισμούς και σε παραγωγικές δραστηριότητες.

Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε: «Πραγματοποιήσαμε αυτοψία, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τον Περιφερειάρχη, στις πληγείσες περιοχές. Στόχος είναι η άμεση καταγραφή όλων των ζημιών.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεργάζεται στενά με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Δήμων και όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία αποτύπωσης. Τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να έχουμε πλήρη αποκατάσταση σε όλα τα σημεία που έχουν υποστεί ζημιές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

