Ανδρουλάκης: Η υποστελέχωση του ΕΣΥ δεν αντιμετωπίζεται με μπαλώματα

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και συναντήθηκε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο κ. Ανδρουλάκης ενημερώθηκε για τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, που καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες όχι μόνο της Σύρου αλλά και της πλειονότητας των νησιών των Κυκλάδων, όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο πληθυσμός αυξάνεται εκθετικά.

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με μπαλώματα την έλλειψη σε υποδομές και την υποστελέχωση, όπως είδαμε και με τη σημερινή πρωτοβουλία του υπουργού, κ. Γεωργιάδη, που αφορά στην επίταξη ιδιωτών γιατρών. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται μια μεγάλη επένδυση για να αναγεννηθεί και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, οι οποίοι σπρώχνονται στον ιδιωτικό τομέα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι δέσμευσή μου, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο ελληνικός λαός χρειάζεται ισχυρό κοινωνικό κράτος, -δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία- για να βελτιωθεί η ζωή του, να έχει περισσότερες ευκαιρίες και να είναι αντιμέτωπος με λιγότερες ανισότητες» συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε το σχέδιο 9 σημείων, που υπάρχει στο πρόγραμμα του Κινήματος, για την ανάταξη του ΕΣΥ και το οποίο δίνει έμφαση στην κάλυψη όλων των κενών, την ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την κινητροδότηση ιατρών και νοσηλευτών για την αντιμετώπιση των κενών στις δομές υγείας στην περιφέρεια, την αλλαγή του Χάρτη Υγείας και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Πηγή: skai.gr

