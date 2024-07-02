Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Σε νέα προκλητική δήλωση για την εισβολή στην Κύπρο προχώρησε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ ο οποίος, μεταξύ άλλων είπε, ότι θα γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την «ειρηνευτική επιχείρηση».

Ο Γκιουλέρ, μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη με άλλους υπουργούς, για διάφορα ζητήματα της γειτονικής χώρας, αναφέρθηκε και στην εισβολή, τονίζοντας ότι «θα γιορτάσουμε την 50ή επέτειο της ''ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο'', στην οποία σταματήσαμε να απλώνουμε το χέρι προς τους Τουρκοκύπριους, στις 20 Ιουλίου». Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω ο Τούρκος υπουργός, πρόσθεσε: «Το πόσο δικαιολογημένη και αναγκαία είναι αυτή η επιχείρηση, την οποία πραγματοποιήσαμε ως εγγυήτρια χώρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, φαίνεται από το περιβάλλον ασφαλείας που δημιουργήθηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η στάση μας απέναντι στη λύση των δύο κρατών στο νησί και η στήριξή μας στους συμπατριώτες μας θα συνεχιστεί.





Πηγή: skai.gr

