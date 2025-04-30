Τους τόνους ανεβάζει σήμερα η Τουρκία όσον αφορά την Κύπρο ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην Ελλάδα και το Αιγαίο.

«Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θέλουμε να δούμε τη Μεσόγειο και το Αιγαίο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, αλλά δε θα υποχωρήσουμε ποτέ από τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα, καθώς καταβάλλουμε προσπάθειες για μια ειρηνική λύση» αναφέρουν πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Μάλιστα, παρατηρείται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί συνειδητά και σκόπιμα οι ενέργειες και οι ρητορικές μίσους κατά των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας, ότι τροφοδοτείται η εχθρότητα προς τους Τούρκους και ότι επιχειρείται η αναβίωση της τρομοκρατικής νοοτροπίας της ΕΟΚΑ. Η προσέγγιση αυτή, η οποία αγνοεί το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αξίες, στοχοποιεί τα νόμιμα δικαιώματα και την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού» αναφέρουν οι πηγές.

«Τέτοιου είδους καταστάσεις, που τις έχουμε ξαναζήσει, αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά το πόσο δίκαιο/ δικαιολογημένο και ρεαλιστικό είναι το όραμα της λύσης των δύο κρατών στην Κύπρο.

Η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να είναι ο εγγυητής της ειρήνης, της γαλήνης και της ασφάλειας στην Κύπρο στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών και των νόμιμων δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και δεν θα διστάσει ποτέ, όπως και πριν, να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της παρέχει η εγγυοδοσία» καταλήγουν.

Συνάντηση της ομάδας άμυνας υψηλού επιπέδου Τουρκίας-ΗΠΑ

Σε ερωτήσεις σχετικά με τη συνάντηση της Ομάδας Άμυνας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-ΗΠΑ πηγές του Υπουργείου απάντησαν ως εξής:

«Η συνάντηση της Ομάδας Άμυνας Υψηλού Επιπέδου της Δημοκρατίας της Τουρκίας - Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 28 Απριλίου 2025 με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών με επικεφαλής τον Υποστράτηγο İlkay ALTINDAĞ, Γενικό Διευθυντή Αμυντικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, και την Katherine Thompson, Εντεταλμένη Βοηθό Γραμματέα για θέματα Διεθνούς Ασφάλειας του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Τα μέρη συζήτησαν τις δυνατότητες εμβάθυνσης διαφόρων πτυχών της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με περιφερειακά και διεθνή θέματα ασφάλειας και επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση, με την επιθυμία να προωθήσουν τον ειλικρινή διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, όπως εκφράστηκε πρόσφατα στο ανώτατο αμοιβαίο επίπεδο».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, αναφέρθηκε στο νέο γύρο συναντήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη.

«Στις 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ο νέος γύρος των συναντήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα θετικό κλίμα, συζητήθηκαν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως για όλο το 2025 και οι δραστηριότητες που πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο εφαρμογής για το 2026 και αποφασίστηκε η επόμενη συνάντηση να διεξαχθεί στην Τουρκία».

Υπενθυμίζεται ότι στις 28-29 Απριλίου αντιπροσωπεία της Τουρκικής Διοίκησης Χερσαίων Δυνάμεων επισκέφθηκε την Ελληνική Διοίκηση Ξηράς, ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ δήλωσε ότι στις 6-7 Μαΐου προγραμματίζεται επίσκεψη του Διοικητή της 9ης Ταξιαρχίας Συνόρων στον Διοικητή της Ελληνικής 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού ενώ στις 6-9 Μαΐου προγραμματίζεται επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ελληνικής Σχολής Εθνικής Άμυνας στο Τ/Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.