Του Γιάννη Ανυφαντή

Δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης επιχείρησαν να σπάσουν τη μυστικότητα της ποινικής προδικασίας, κατά την ανάγνωση της δικογραφίας για τα Τέμπη, καθώς προσπάθησαν να τραβήξουν φωτογραφίες από το υλικό της δικογραφίας με τα κινητά τους. Όπως και οι συνάδελφοί τους, μπήκαν στην αίθουσα 168 «Παύλος Μπακογιάννης» προκειμένου να μελετήσουν το υλικό της δικογραφίας έχοντας δικαίωμα μόνο για σημειώσεις και όχι για να πάρουν αντίγραφο.

Όταν, όμως, έγινε αντιληπτό από τους υπαλλήλους της Βουλής ότι είχαν πάρει το κινητό τους στα χέρια τους και προσπαθούσαν να τραβήξουν φωτογραφίες τις σελίδες της δικογραφίας, προκλήθηκε αναστάτωση. Στους δύο βουλευτές έγιναν αυστηρές συστάσεις να μην το επαναλάβουν και να κατεβάσουν τα κινητά τους αμέσως.«Προσπάθησαν να κάνουν μαγκιές», σχολίαζαν στους διαδρόμους της Βουλής.

Ήδη πάντως στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του πρώτου ορόφου του Μεγάρου έχουν βρεθεί οι Θάνος Πλεύρης και Παναγής Καππάτος από τη ΝΔ, από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Βασίλης Κόκκαλης και Διονύσης Καλαματιανός, από το ΚΚΕ η Μαρία Κομνηνάκα και από την Ελληνική Λύση ο Παράσχος Παπαδάκης.

Σε ό,τι αφορά τον όγκο της δικογραφίας, οι περισσότεροι εκτιμούν πως περιλαμβάνει περισσότερες από 60.000 σελίδες, ενώ βουλευτής που βρέθηκε στην αίθουσα 168, έκανε λόγο για τουλάχιστον 90.000 σελίδες. Αρμόδιες πηγές έλεγαν πως είναι αδύνατο να προχωρήσουν σε ασφαλή εκτίμηση, καθώς θα έπρεπε να ανοίξουν ένα ένα τα συνολικώς 59.000 αρχεία της δικογραφίας.

Πηγή: skai.gr

