ΠΑΣΟΚ: Επιχείρηση εξωστρέφειας ως αντίδοτο για τις δημοσκοπήσεις- Μήνυμα Ανδρουλάκη για πολιτική αυτονομία με πολλούς αποδέκτες

Με περιοδείες και περιφερειακές συνδιασκέψεις η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά και από την εικόνα που δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με το ΠΑΣΟΚ να χάνει έδαφος και το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να περνά στη δεύτερη θέση.

Από την Άρτα ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην προοδευτική πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και σημείωσε ότι στο ΠΑΣΟΚ αγωνίζονται για να είναι ο νικητής στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Θεωρούμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Αγωνιζόμαστε γιατί κριτής όλων μας είναι ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εύχομαι σε αυτή τη μεγάλη μάχη να είμαστε νικητές», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη μελετούν τις δημοσκοπήσεις αλλά και τα επόμενα βήματα του κόμματος και εκτιμούν ότι με σκληρή δουλειά και όπλο το πρόγραμμα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος τελικά θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πράσινη παράταξη. Στελέχη επισημαίνουν ότι κριτής είναι ο λαός και σημειώνουν με νόημα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα. Οι πιο αισιόδοξοι μάλιστα εκτιμούν ότι η άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας είναι ένα παροδικό φαινόμενο λόγω της συγκυρίας. Μάλιστα συχνά απαριθμούν τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για την αποκάλυψη της αλήθειας για την τραγωδία των Τεμπών.

Επίθεση σε όσους επιχειρούν την εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, φωτίζοντας τον θεσμικό δρόμο που χαράζει το ΠΑΣΟΚ.

«Για μένα όσοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν τα Τέμπη εκατέρωθεν κάνουν λάθος εδώ υπάρχει μια τραγωδία μια πολύ μεγάλη τραγωδία μια τραγωδία που ο λαός βγήκε στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη και αλήθεια και εμείς πήραμε θεσμικές πρωτοβουλίες με τις 2 προανακριτικές για Καραμανλή που μας την αρνήθηκε η ΝΔ για Τριαντόπουλο που αναγκάστηκε να τη δεχτεί λόγω τις πίεσης της κοινής γνώμης αλλά και δύο προτάσεις δυσπιστίας για να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση οξυγόνο αλήθειας και δικαιοσύνης».

Ένα ακόμα πεδίο που προκαλεί πονοκέφαλο στα στελέχη της πράσινης παράταξης είναι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά γραφεία για ζυμώσεις στο χώρο της Κεντροαριστεράς. Τα σενάρια είναι πολλά και οι συζητήσεις υπαρκτές ωστόσο φαίνεται ότι προς ώρας οι επόμενες κινήσεις δεν έχουν κλειδώσει πόσο μάλλον ο χρόνος που θα εκφραστούν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρήκε ευκαιρία από το βήμα της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του κόμματος στα Γιάννενα να στείλει μήνυμα με πολλούς αποδέκτες εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη.

«Έχουμε και πολιτική αυτονομία. Γιατί δίνουμε ένα αγώνα μόνοι μας. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τις πλάτες. Το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα με εσάς. Μόνο με εσάς. Αν νομίζουν κάποιοι ότι αυτόν τον αγώνα τον δώσαμε για να παίξουμε τα παρασκηνιακά τους παιχνίδια, μάλλον δεν έχουν καταλάβει. Είναι γελασμένοι.. Γι' αυτό μαζί θα αγωνιστούμε, μαζί θα παλέψουμε, μαζί θα νικήσουμε στο προσκήνιο. Τα σχέδια του παρασκηνίου, ας τα κρατήσουν για αυτούς που έμαθαν να λειτουργούν στο σκοτάδι. Εμείς μάθαμε να δίνουμε αγώνες στο φως».

