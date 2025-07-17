Στο πλαίσιο της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, υπό την αιγίδα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, οι επικεφαλής των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν ξεκάθαρα τη στήριξή τους στις διεθνείς προσπάθειες για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των αρχών της ΕΕ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ, δήλωσαν ότι «η ΕΕ παραμένει σταθερά δεσμευμένη στην επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές της ΕΕ. Υποστηρίζω πλήρως τις προσπάθειες του ΟΗΕ και του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες για την προώθηση μιας διαπραγματευμένης λύσης και εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή σημαντική συνάντηση. Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της στη διαδικασία», ανέφεραν.

Η κ. φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε, «είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη στήριξη της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων και μέσω της ενεργού συμμετοχής του Ειδικού Απεσταλμένου της, Γιοχάνες Χαν».

Πηγή: skai.gr

