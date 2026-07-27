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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Ιουλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:24 και δύση ήλιου στις 20:39 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 15 λεπτά

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Εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Παντελεήμων, Παντελεήμωνας, Παντελής, Παντελεήμονας, Παντελάκης, Παντέλος, Παντελίτσα, Παντελίνα, Παντελεούσα.

Ανατολή ήλιου: 06:24 - Δύση ήλιου: 20:39 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 15 λεπτά

Σελήνη 12.7 ημερών

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα
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