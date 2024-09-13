Επίθεση στο γραφείο του Ιάσονα Φωτήλα στην Πάτρα - Καταδικάζει η ΝΔ

Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν σήμερα το πρωί με μπογιές στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Αχαΐας,υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Μαιζώνος.

Σύμφωνα με το tempo24, οι άγνωστοι μπήκαν στο χώρο περίπου στις 12 το μεσημέρι έριξαν κόκκινη μπογιά, πέταξαν τρικάκια και έγραψαν συνθήματα, στην κεντρική είσοδο

Μετά την πράξη τους εξαφανίστηκαν.

Καταδικάζει η ΝΔ

Την κατηγορηματική καταδίκη για τη «τραμπούκικη», όπως της χαρακτήρισε, επίθεση στο γραφείο του Ιάσωνα Φωτήλα, εξέφρασε, με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την τραμπούκικη επίθεση στο γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού και βουλευτή Αχαΐας Ιάσωνα Φωτήλα. Αναμένουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο.

Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς

