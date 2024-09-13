Mε τους μαθητές του Γυμνασίου στη Γαύδο, συνομίλησε σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε το πρωί μέσω τηλεδιάσκεψης με τους δύο μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, τη μητέρα τους και μία από τους εκπαιδευτικούς της αυτόνομης τάξης του Γυμνασίου στη Γαύδο, το οποίο ξανάρχισε φέτος τη λειτουργία του μετά από πολλά χρόνια.

«Πολύ χαιρόμαστε που καταφέραμε και κάναμε πράξη αυτό για το οποίο σας είχαμε μιλήσει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα και έχουμε πια κανονικό σχολείο στη Γαύδο, με φυσική παρουσία καθηγητών και με υποστήριξη τεχνολογική όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μείνετε στο νησί και τα παιδιά να μπορούν να τελειώσουν το σχολείο στο νησί, και γι’ αυτό και καταλήξαμε σε αυτό το υβριδικό σχήμα με φυσική παρουσία καθηγητών για τρία μαθήματα και με δυνατότητα υποστήριξης και από τους καθηγητές για τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται διαδικτυακά.

Το σημαντικό είναι ότι αυτό είναι ένα μοντέλο πια το οποίο μπορούμε να υιοθετήσουμε και αλλού, γιατί έχουμε και τους Αρκιούς του χρόνου που θα εφαρμόσουμε το ίδιο μοντέλο. Και φυσικά αν προκύπτει ανάγκη σε πολύ μικρό νησί να φτιάξουμε αυτό το υβριδικό Γυμνάσιο με φυσική παρουσία ώστε να υπάρχει επίβλεψη από καθηγητή, θα το δοκιμάσουμε και αλλού.

Μακάρι να το δουν και άλλοι οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται να έρθουν στην όμορφη Γαύδο και τώρα γνωρίζουν ότι μπορούν να καλυφθούν για τις ανάγκες τους και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εγώ να ευχηθώ καλή αρχή, με το καλό θα σας ξαναδούμε όταν θα έρθουμε», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Στη συζήτηση, με τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη και της Υφυπουργού Ζέττας Μακρή, αναδείχθηκε η σημασία της επαναλειτουργίας του Γυμνασίου Γαύδου, το οποίο είναι εξοπλισμένο και με διαδραστικό πίνακα, κυρίως για τους μαθητές και την οικογένειά τους αλλά και συνολικά για την κοινωνία του ακριτικού νησιού.

Οι «αυτόνομες τάξεις», μία από τις 11 βασικές αλλαγές στην εκπαίδευση από την σχολική χρονιά 2024-25, αποτελούν ένα υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης που αναβαθμίζει σημαντικά την παρεχόμενη εκπαίδευση στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για ρύθμιση η οποία αφορά σε μαθητές οι οποίοι κατοικούν σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης Γυμνασίου.

Πλέον, στις περιοχές αυτές θα διδάσκουν με φυσική παρουσία τρεις εκπαιδευτικοί βασικών ειδικοτήτων, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα θα διδάσκονται μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από καθηγητές του πλησιέστερου Γυμνασίου στο οποίο ανήκει η αυτόνομη τάξη. Για τους μαθητές της Γαύδου η εξ αποστάσεως διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων πραγματοποιείται σε σύνδεση με το Γυμνάσιο Χώρας Σφακίων.

Από την επόμενη σχολική χρονιά (2025-2026) αυτόνομη τάξη πρόκειται να αποκτήσουν και οι Αρκιοί, ενώ η ρύθμιση θα επεκταθεί και για λυκειακές τάξεις.

Πηγή: skai.gr

