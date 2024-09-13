Του Γιάννη Ανυφαντή

Μικροένταση επικράτησε σήμερα το πρωί έξω από το γραφείο που παραχωρείται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης - και έχει εγκατασταθεί ο Νίκος Παππάς με τους συνεργάτες - στον απόηχο της απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ χθες το βράδυ.

Όλα ξεκίνησαν όταν υπάλληλος του γραφείου επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο, συνάντησε ωστόσο την άρνηση του φρουρού της Βουλής ο οποίος βρισκόταν έξω από το γραφείο.

«Υπάρχει εντολή να μην μπει κανένας μέσα» φέρεται να του είπε ο φρουρός. Ο υπάλληλος υποστήριξε ότι εργάζεται στο γραφείο εδώ και πολύ καιρό -πριν την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη- τονίζοντας πως δεν γίνεται να μην μπορεί να μπει.

Η επιμονή του φρουρού να μην του επιτρέψει την είσοδο οδήγησε σε επεισόδιο μικρής έντασης και στο σημείο προσέτρεξαν αμέσως 3-4 άτομα της φρουράς της Βουλής αλλά και ο ίδιος ο φρούραρχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αίτημα από την πλευρά της Κουμουνδούρου στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, προκειμένου για τις επόμενες ημέρες στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιτρέπεται η είσοδος μόνο στον Νίκο Παππά και τον συνεργάτη του κ. Μελαχρινό.

Πηγές από το περιβάλλον του κ. Παππά ανέφεραν ότι η αλλαγή στον τρόπο πρόσβασης στο γραφείο έγινε αργά χθες το βράδυ και εκ παραδρομής δεν είχαν ενημερωθεί λόγω ώρας όλοι οι συνεργάτες. Ο υπάλληλος εργάζεται ήδη και θα συνεχίσει να εργάζεται κανονικά στο γραφείο.

Η ένταση κράτησε αρκετή ώρα με τη φρουρά να μην επιτρέπει, όπως είχε λάβει εντολή, την είσοδο κανενός στο γραφείο.

Το ζήτημα επιλύθηκε λίγη ώρα αργότερα με τον εργαζόμενο -έπειτα από διαβουλεύσεις και με το κόμμα - να μπαίνει τελικά στο γραφείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες οι κλειδαριές στις δύο πόρτες του γραφείου της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αλλάξουν με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι υπεύθυνο για το ποιος θα πάρει τα κλειδιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.